Pavard « dégage », l’OM se révolte

Prêté sans option d’achat par l’Inter, Benjamin Pavard fait de plus en plus l’unanimité contre lui à l’OM. Le défenseur français est terriblement irrégulier et voilà que son attitude pose maintenant question.

Arrivé à l’OM en fin de mercato avec le costume du futur leader de la défense, Benjamin Pavard avait réussi ses débuts en Provence. Ses deux premiers mois avaient même été excellents, jusqu’à des erreurs très pénalisantes contre Lens ou encore face au Sporting en Ligue des Champions. Depuis, le champion du monde 2018 alterne le bon et le très mauvais et actuellement, Benjamin Pavard est clairement dans le creux de la vague . Sa prestation contre le PSG lors du Trophée des champions n’a pas été la pire de son aventure marseillaise.

« Juste après la défaite @MedhiBenatia ce mec a rien a faire chez nous. Il respecte pas le club. Pavard dégage. Je précise que le match était fini depuis 30 secondes » peut-on notamment lire sur X. Une polémique que la presse italienne suit de près alors que l’Inter espère vendre définitivement Pavard à l’OM en fin de saison. Le site Mais les supporters olympiens ne digèrent pas l’attitude de leur défenseur, mort de rire avec son ami Lucas Hernandez au coup de sifflet final, quelques secondes après la défaite de l’OM dans une finale contre son rival parisien.peut-on notamment lire sur X. Une polémique que la presse italienne suit de près alors que l’Inter espère vendre définitivement Pavard à l’OM en fin de saison. Le site Calcio Mercato est notamment à l’affût et commence à se demander si les dirigeants phocéens vont lever l’option d’achat du joueur en mai prochain, laquelle s’élève à environ 15 millions d’euros.

Une somme que l’Inter espère récupérer, en plus de se débarrasser de l’imposant salaire de Benjamin Pavard. Reste à voir ce que Pablo Longoria et Medhi Benatia penseront de tout cela alors que des joueurs tels que Leonardo Balerdi ou encore Nayef Aguerd semblent aujourd’hui apporter plus de garanties défensives que l’ancien du Bayern Munich. Sans compter que Facundo Medina, tout juste de retour d’une longue blessure, a affiché un excellent niveau contre le PSG. De quoi envoyer Pavard sur le banc lors de la seconde partie de saison ? Les supporters olympiens y sont favorables pour certain. L’Inter de son côté, prie pour que cela n’arrive pas.