Pavard « dégage », l’OM se révolte

La Provence ils sont encore bloqués en 1993. Ils se croient encore champion d'Europe et pensent encore aux règles du hors jeu de 1993... Faut se mettre a la page, ce qu'a bien fait ce renard de Ramos. Bravo à lui !!!!
Pavard a direct enlevé la médaille autours du cou quand on l'a lui a mise preuve qu'il n'a pas aimé la défaite. Faut pas chercher toujours la petite bête. Franchement en tennis quand tu perds face a un pote tu as des pros qui ont quand même le sourire. Les gars ce sont des humains mais ils savent faire la part des choses entre se donner à fond jusqu'à la fin et une fois fini savoir que tu n'es plus adversaire. On n'est plus dans les années 90 avec les bouchers qui créaient des detestations
Alerte à Foot01... le seum grandit dans les locaux alors que le site dégringole. ^^
À la fin de la saison... tous les clubs vont se battre pour avoir Malick Fofana. L'OL va empocher un très joli chèque. Cela ne serait pas étonnant de voir ce transfert à plus de 60 millions d'euros. ^^
Allez... va donc te perdre à Rennes !... À la fin de la saison, Rennes sera dans le ventre mou de la Ligue 1. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Juste après la défaite @MedhiBenatia ce mec a rien a faire chez nous. Il respecte pas le club. Pavard dégage.