OM : Cette vente qui anéantirait les supporters

Tous les joueurs sont en vente à l'OM, mais voir un minot prometteur partir alors qu'il a tout pour exploser cette saison ferait très mal aux fans marseillais.

Voir des jeunes marseillais réussir à s’imposer en équipe première et marquer de leur empreinte le club, c’est le rêve de nombreux supporters de l’OM . Une peine perdue sur les dernières décennies, tant les rares qui avaient le niveau, comme Samir Nasri, ont choisi de rejoindre un autre club dès qu’une fenêtre de départ s’est présentée. Quand ce n’est pas l’OM qui les a poussés dehors.

Avec la situation financière et le mercato à zéro recrue, l’occasion de voir des jeunes du centre de formation toquer à la porte est réelle. Cela se voit d’ailleurs dans cette préparation avec les apparitions intéressantes de Tadjidine Mmadi. A 19 ans, le natif de la cité phocéenne a fait toutes ses classes à l’OM, et quelques premières apparitions la saison dernière.

Mmadi, la bonne pioche de la saison à l'OM ?

Avec la préparation complète et les places libérées cet été, le Minot va pouvoir montrer ses qualités. Il l’a fait ce dimanche contre Bilbao, avec un but au Vélodrome pour sceller le score de 3-1 face aux Basques. De belles promesses qui pourraient tomber à l’eau en cas de belle offre dans les derniers jours du mercato.

C’est ce que révèle Fichajes, qui souligne que Villarreal aimerait bien profiter des difficultés financières de l’OM pour récupérer le jeune ailier. Si sa valeur marchande est estimée à moins d’un million d’euros, il faudra une belle offre, largement supérieure à cela, pour que le club provençal entrevoie un départ. Mais à l’heure où tout le monde est à vendre à Marseille, Villarreal se dit qu’il serait fou de ne pas tenter sa chance.

Si jamais cette opération devait aller au bout, ce serait vu par les supporters de l’OM comme un véritable coup de poignard dans le dos, sachant que la possibilité de voir les jeunes du club se montrer au plus haut niveau est l’un des rares points positifs du régime actuel.