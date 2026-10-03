La Ligue 1 veut mettre des amendes aux utilisateurs d'IPTV

La Ligue de Football Professionnel a décidé de mettre encore plus de pression sur les opérateurs d'IPTV, mais pas seulement eux. Désormais, la Ligue 1 souhaite que les simples utilisateurs de ces services, et donc les particuliers, prennent des amendes.

La fête est finie pour le piratage de masse des rencontres diffusées à la télévision. Depuis quelques mois, la diffusion d'extraits de matchs ou même de matchs entiers sur les réseaux sociaux est devenue de plus en plus compliquée, LFP Média ayant obtenu que les opérateurs coupent beaucoup plus rapidement ces flux. Mais cela n'empêche pas les abonnements illégaux de proliférer. Et si la LFP veut faire fermer ces fournisseurs, installés dans des pays où ils sont intouchables, elle tient désormais à ce que les utilisateurs soient également sanctionnés. C'est ce qu'Olivier Bramly, le nouveau patron de LFP Média, qui commercialise tout ce qui concerne la Ligue 1, a fait savoir dans L'Equipe. Pour ce dernier, chacun doit désormais prendre ses responsabilités face à un piratage dont le coût est estimé à 150 millions d'euros par an pour la Ligue 1.

La Ligue 1 estime perdre 150 millions d'euros par an

Du côté du football professionnel, on souhaite donc que des amendes soient automatiquement mises aux utilisateurs individuels démasqués. « Si nous sommes favorables à pénaliser le consommateur pirate ? Êtes-vous favorables à pénaliser le consommateur pirate ? Absolument. La loi du 3 août est une très bonne nouvelle pour lutter contre le piratage, mais elle est insuffisante sur ce point, c'est un vrai manque. Au final, il faut aller pénaliser celui qui consomme le flux pirate, son acte ne peut pas rester sans conséquences. C'est un sujet prioritaire, il faut pouvoir mettre en place des amendes forfaitaires, trouver des mécanismes de pénalisation pour s'attaquer à eux », précise Olivier Bramly.

Il y a quelques mois, le tribunal de Douai avait condamné une vingtaine d'utilisateurs d'IPTV à des amendes comprises entre 300 et 400 euros. C'est ce genre de principe que la Ligue 1 souhaiterait faire entrer dans la loi.