OL : Le retour d’Endrick, c'est pour maintenant

OL : Le retour d’Endrick, c'est pour maintenant

OL
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Toujours en manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick devrait repartir en prêt cet hiver. La perspective de retourner à l’Olympique Lyonnais ne le laisse pas insensible. Mais le club rhodanien devra s’activer sous peine de voir la Roma prendre un avantage décisif.
Endrick a de quoi se sentir trahi. De retour au Real Madrid suite à son prêt réussi à l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 20 ans se préparait à refaire ses valises à cause de la concurrence. Mais son nouvel entraîneur José Mourinho l’avait finalement retenu cet été. Dans l’esprit du Portugais, le Brésilien avait une carte à jouer malgré la présence de Kylian Mbappé et de la recrue Carlos Espi en pointe.
Le Merengue s’est donc vu contraint d’obéir et d’assister au scénario qu’il redoutait. Comme on pouvait s’y attendre, Endrick se retrouve de nouveau barré. En témoigne sa seule et unique apparition sur le terrain d’Elche (3-2) pour un maigre total de quatre minutes jouées cette saison avec le Real Madrid. Sauf blessures de ses concurrents, l’ancien prodige de Palmeiras ne verra pas sa situation évoluer d’ici la mi-saison.
C’est pourquoi l’avant-centre et ses dirigeants prévoient une nouvelle séparation en janvier. Un deuxième départ en prêt semble déjà acté et la presse espagnole croit savoir qu’Endrick ne serait pas mécontent de revenir à l’Olympique Lyonnais. Son précédent passage chez les Gones lui a laissé de bons souvenirs avec du temps de jeu, de bonnes statistiques (8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues) et un retour en Seleção pour disputer la Coupe du monde 2026.

Lire aussi

Endrick est chaud pour revenir à l’OLEndrick est chaud pour revenir à l’OL
Le problème pour le club rhodanien, c’est que la concurrence ne lui laissera pas le temps de réfléchir. Le Corriere dello Sport affirme que la Roma veut prendre tout le monde de vitesse. Les Giallorossi, annoncés à la lutte avec le Milan AC sur ce dossier, travaillent depuis la fin de l’été pour boucler l’arrivée de l’international auriverde. Leur directeur sportif Tony D'Amico a encore prévu une accélération supplémentaire histoire d'en finir au plus vite. Pour Lyon, c’est donc maintenant ou jamais.
Articles Recommandés
Ligue 3
Ligue 3

L3 : Résultats de la 9e journée

Ligue des Nations
Ligue des Nations

LdN : Résultats des matchs du samedi 3 octobre

Lespagne Simpose Et Distance Langleterre
Ligue des Nations

L'Espagne s'impose et distance l'Angleterre

Edf Litalie Presente Ses Excuses A Zidane
Equipe de France

EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

Fil Info

L3 : Résultats de la 9e journée
LdN : Résultats des matchs du samedi 3 octobre
L'Espagne s'impose et distance l'Angleterre
EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane
La Ligue 1 veut mettre des amendes aux utilisateurs d'IPTV
Les Espoirs français tremblent mais se qualifient pour l'Euro
Alvarez oublié, le Barça choisit un buteur à 60 ME
Mika Godts en mode PSG, la Belgique n’a pas aimé
L’OM va miser 14 ME sur le remplaçant d’Hojbjerg

Derniers commentaires

Fabian Ruiz rentre d'urgence à Paris, c'est pour une bonne raison

J'adore ce joueur , complètement invisible mais gros travailleur , champion du monde , 2 champion's league , 52 matchs avec son équipe nationale sans en perdre un seul. Et personne ne parle de lui pour moi cette année le balon d'or je lui donne.

OL : Formé à Lyon, il brille désormais à la Sorbonne

Il y a des jeunes comme ça sportifs mais la tête bien faite Gwendal Degorce est parti lui aussi à l'université aux USA bonne continuation à eux

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Tu entends seulement ce que tu veux entendre... car les médias et beaucoup sur les réseaux sociaux demandaient dès le début à Zinedine Zidane de remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé. Même lorsque Kylian Mbappé s'est blessé, les médias et beaucoup d'imbéciles sur les réseaux sociaux étaient enfin soulagés que Kylian Mbappé ne soit plus là afin de permettre à Ousmane Dembélé de prouver sur le terrain que Kylian Mbappé était plus une gêne qu'autre chose pour l'Equipe de France. ^^ Mais la vérité a fini par exploser à la gueule de tous ces médias et crétins des réseaux sociaux qui avaient de fausses certitudes et des idées bien arrêtées. L'assourdissant silence qui en résulte en est une preuve flagrante. Tu verras que tout va rentrer dans l'ordre quand Kylian Mbappé reviendra en Equipe de France. ^^

3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

J'espère que les révélations de Rui Pinto vont entrainer des enquêtes sérieuses sur plusieurs clubs, dont le PSG.

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

Il manque tout simplement... Kylian Mbappé. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading