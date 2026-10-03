L'Espagne s'impose et distance l'Angleterre

Après la large victoire de l'Angleterre en Croatie, l'Espagne devait s'imposer face à la République Tchèque pour reprendre trois points d'avance dans son groupe de Ligue des Nations. La Roja y est parvenue sur le score de 3 à 1.

Les champions du monde le savaient après le carton historique des Three Lions en déplacement en Croatie (0-7), il fallait gagner ce samedi soir à Oviedo pour être tranquillement aux commandes de leur groupe. Après les buts de Lamine Yamal (6e) et de Rodri (35e), on pensait que l'Espagne avait fait le plus dur. Mais la République Tchèque ne lâchait rien et réduisait le score par Slama à la 69e).

Cependant, à cinq minutes de la fin, les visiteurs se retrouvaient à dix après l'expulsion de Krejci. Et forcément cela permettait à la Roja de gérer sereinement la fin de cette rencontre. Merino corsant même l'addition dans les dernières secondes (3-1, 89e). Avec cette victoire, l'Espagne garde donc la tête de la poule 3 avec trois longueurs d'avance sur les Anglais.