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L'Espagne s'impose et distance l'Angleterre

Ligue des Nations
parClaude Dautel
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Après la large victoire de l'Angleterre en Croatie, l'Espagne devait s'imposer face à la République Tchèque pour reprendre trois points d'avance dans son groupe de Ligue des Nations. La Roja y est parvenue sur le score de 3 à 1.
Les champions du monde le savaient après le carton historique des Three Lions en déplacement en Croatie (0-7), il fallait gagner ce samedi soir à Oviedo pour être tranquillement aux commandes de leur groupe. Après les buts de Lamine Yamal (6e) et de Rodri (35e), on pensait que l'Espagne avait fait le plus dur. Mais la République Tchèque ne lâchait rien et réduisait le score par Slama à la 69e).
Cependant, à cinq minutes de la fin, les visiteurs se retrouvaient à dix après l'expulsion de Krejci. Et forcément cela permettait à la Roja de gérer sereinement la fin de cette rencontre. Merino corsant même l'addition dans les dernières secondes (3-1, 89e). Avec cette victoire, l'Espagne garde donc la tête de la poule 3 avec trois longueurs d'avance sur les Anglais.

UEFA Nations League

CalendrierRésultats

Groupe 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Suisse logo
Suisse
93300817
2Slovénie logo
Slovénie
43111321
3Écosse logo
Écosse
4311123-1
4Macédoine du Nord logo
M. du Nord
0300307-7

Groupe 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Finlande logo
Finlande
73210918
2Albanie logo
Albanie
63201624
3Biélorussie logo
Biélorussie
43111422
4Saint-Marin logo
Saint-Marin
03003014-14

Groupe 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1France logo
France
73210312
2Belgique logo
Belgique
63201514
3Italie logo
Italie
43111541
4Türkiye logo
Türkiye
0300318-7

Groupe 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Malte logo
Malte
42110321
2Gibraltar logo
Gibraltar
22020110
3Andorre logo
Andorre
1201112-1

Groupe 2

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monténégro logo
Monténégro
93300743
2Chypre logo
Chypre
43111321
3Arménie logo
Arménie
3310245-1
4Lettonie logo
Lettonie
1301214-3

Groupe 2

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Lituanie logo
Lituanie
42110312
2Azerbaïdjan logo
Azerbaïdjan
22020110
3Liechtenstein logo
Liechtenstein
1201102-2

Groupe 2

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Irlande du Nord logo
Irlande du Nord
73210404
2Ukraine logo
Ukraine
4311113-2
3Hongrie logo
Hongrie
43111110
4Géorgie logo
Géorgie
1301202-2

Groupe 2

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Grèce logo
Grèce
73210532
2Pays-Bas logo
Pays-Bas
53120541
3Allemagne logo
Allemagne
43111321
4Serbie logo
Serbie
0300326-4

Groupe 3

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Espagne logo
Espagne
933001046
2Angleterre logo
Angleterre
632011138
3Croatie logo
Croatie
33102312-9
4République tchèque logo
R. tchèque
0300327-5

Groupe 3

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Autriche logo
Autriche
73210844
2Kosovo logo
Kosovo
4311123-1
3République d'Irlande logo
R. d'Irlande
43111532
4Israël logo
Israël
1301216-5

Groupe 3

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Slovaquie logo
Slovaquie
73210523
2Moldavie logo
Moldavie
4311134-1
3Îles Féroé logo
Îles Féroé
33030330
4Kazakhstan logo
Kazakhstan
1301235-2

Groupe 4

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Islande logo
Islande
73210716
2Estonie logo
Estonie
53120211
3Luxembourg logo
Luxembourg
3310225-3
4Bulgarie logo
Bulgarie
1301215-4

Groupe 4

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Suède logo
Suède
73210633
2Bosnie-Herzégovine logo
Bosnie-Herzégovine
53120532
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Pologne
43111734
4Roumanie logo
Roumanie
03003312-9

Groupe 4

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Portugal logo
Portugal
93300734
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Danemark
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Norvège
3310256-1
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Pays de Galles
3310224-2
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Saison régulière

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1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
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Angers SCO
75212651
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Strasbourg
7521210100
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Le Mans
65131990
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Auxerre
65203712-5
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Brest
5512278-1
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Lorient
5512256-1
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Toulouse
5512279-2
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Nice
5512236-3
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Lens
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