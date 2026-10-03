EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

Equipe de France
parEric Bethsy
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Accroché par l’Italie (1-1) vendredi en Ligue des Nations, Zinédine Zidane n’a pas remporté son premier match à domicile. Le sélectionneur de l’équipe de France pourra toujours se consoler avec les excuses de son adversaire.
Pas de troisième victoire consécutive pour l’équipe de France. Partis pour s’imposer, les Bleus n’ont pu obtenir qu’un nul face à l’Italie vendredi. Une première déception pour Zinédine Zidane, d’autant que cette rencontre au Stade de France avait une saveur particulière. Ce rendez-vous représentait son premier match à domicile en tant que sélectionneur tricolore. Bien placé pour comprendre la déception de son homologue, le coach italien Roberto Mancini lui a présenté ses excuses en conférence de presse.

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« Je suis désolé pour Zidane, c'était sa première (à domicile), a réagi le sélectionneur de la Nazionale. J'aurais été heureux qu'ils l'emportent car je comprends qu'il est toujours préférable de gagner son premier match à domicile. Mais nous ne voulions pas perdre. Et un Italie-France reste une affiche à part. Nous avons défendu comme il le fallait. Il était normal qu'ils nous posent des problèmes en première période. Il n'y a pas un seul joueur français qui manque de qualité dans son contrôle de balle. A chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils nous mettaient en difficulté. »
« Pourtant, nous aurions pu mener à la mi-temps car malgré leur possession de balle, nous nous sommes procuré deux énormes occasions, a rappelé Roberto Mancini. Nous avons défendu et attaqué en équipe. L'essentiel était notre volonté de presser, à 1-0, pour égaliser. Notre but est venu du pressing d'Alessandro Bastoni. Il y a donc eu beaucoup de points positifs dans ce match, au-delà du résultat. » En attendant la revanche en Italie le 12 novembre, Zinédine Zidane aura l’opportunité de décrocher sa première victoire à Saint-Denis dès lundi face à la Belgique.
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