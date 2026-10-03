EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

Accroché par l’Italie (1-1) vendredi en Ligue des Nations, Zinédine Zidane n’a pas remporté son premier match à domicile. Le sélectionneur de l’équipe de France pourra toujours se consoler avec les excuses de son adversaire.

Pas de troisième victoire consécutive pour l’équipe de France . Partis pour s’imposer, les Bleus n’ont pu obtenir qu’un nul face à l’Italie vendredi. Une première déception pour Zinédine Zidane, d’autant que cette rencontre au Stade de France avait une saveur particulière. Ce rendez-vous représentait son premier match à domicile en tant que sélectionneur tricolore. Bien placé pour comprendre la déception de son homologue, le coach italien Roberto Mancini lui a présenté ses excuses en conférence de presse.

« Je suis désolé pour Zidane, c'était sa première (à domicile), a réagi le sélectionneur de la Nazionale. J'aurais été heureux qu'ils l'emportent car je comprends qu'il est toujours préférable de gagner son premier match à domicile. Mais nous ne voulions pas perdre. Et un Italie-France reste une affiche à part. Nous avons défendu comme il le fallait. Il était normal qu'ils nous posent des problèmes en première période. Il n'y a pas un seul joueur français qui manque de qualité dans son contrôle de balle. A chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils nous mettaient en difficulté. »

« Pourtant, nous aurions pu mener à la mi-temps car malgré leur possession de balle, nous nous sommes procuré deux énormes occasions, a rappelé Roberto Mancini. Nous avons défendu et attaqué en équipe. L'essentiel était notre volonté de presser, à 1-0, pour égaliser. Notre but est venu du pressing d'Alessandro Bastoni. Il y a donc eu beaucoup de points positifs dans ce match, au-delà du résultat. » En attendant la revanche en Italie le 12 novembre, Zinédine Zidane aura l’opportunité de décrocher sa première victoire à Saint-Denis dès lundi face à la Belgique.