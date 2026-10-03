Tresoldi

Alvarez oublié, le Barça choisit un buteur à 60 ME

Liga
parEric Bethsy
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Refroidi par l’hostilité de l’Atlético Madrid, le FC Barcelone a faix une croix sur Julian Alvarez. Le club catalan, désormais porté par Raphinha en pointe, se focalise quand même sur le jeune Allemand Nicolò Tresoldi.
Le FC Barcelone a tourné la page. Après le feuilleton Julian Alvarez (26 ans), le champion d’Espagne a fini par oublier l’attaquant de l’Atlético Madrid. Le directeur sportif Deco a publiquement annoncé la fermeture définitive du dossier. Il faut dire que les Blaugrana ont eu la bonne surprise de découvrir un avant-centre de classe mondiale au sein de leur propre effectif. Repositionné dans l’axe, l’ailier Raphinha fait des miracles et totalise 12 buts en 7 journées de Liga.
L’efficacité du Brésilien peut représenter un argument suffisant pour expliquer l’abandon de la piste Julian Alvarez. Mais ce n’est pas la seule raison énumérée par El Nacional. D’après nos confrères, le Barça considère que le recrutement de l’Argentin sera compliqué. L’hostilité de l’Atlético Madrid et le montant nécessaire en cas d’ouverture refroidissent le club catalan. Le FC Barcelone préfère se rabattre sur une piste plus accessible comme Nicolò Tresoldi (22 ans). Déjà cité dans l’actualité du Barça cet été, l’attaquant de Bruges plaît toujours à l’entraîneur Hansi Flick et à la direction sportive.

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L’international Espoirs allemand, qui avait terminé meilleur buteur du championnat belge la saison dernière avec 19 buts, poursuit sur sa lancée grâce à ses 5 réalisations toutes compétitions confondues. Autant dire que ses dirigeants ne faciliteront pas son transfert. Durant le récent mercato, Bruges estimait son buteur entre 45 et 50 millions d’euros. Et le montant pourrait même grimper jusqu’à 60 millions d’euros si d’autres clubs intéressés se mêlent à la lutte. Pas de quoi dissuader le Barça qui voit l’opportunité de s’offrir un attaquant certes moins confirmé, mais plus jeune que Julian Alvarez et à un prix beaucoup plus abordable.
N. Tresoldi

N. Tresoldi

ItalyItalie Âge 22 Attaquant

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