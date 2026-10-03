Les Espoirs français tremblent mais se qualifient pour l'Euro

Leaders de leur groupe avant leurs deux derniers matchs, les Bleuets pouvaient décrocher leur qualification pour l'Euro espoirs (16 juin-3 juillet 2027) dès ce samedi soir face au Luxembourg. Et ils l'ont fait en s'imposant 3-2 non sans trembler.

L'équipe de France Espoirs s'est qualifiée pour le prochain Euro, mais le scénario du match contre le Luxembourg a été chaotique. Alors qu'ils menaient tranquillement 2-0 après un doublé de Ngoura (10e et 25), les Bleuets se sont retrouvés à dix en début de seconde période, après l'expulsion de Gadou (50e). Et cela boostait le Luxembourg qui revenait à égalité avec des buts signés Englaro (53e et 68e sp). Tout était à refaire pour la France, qui ne baissait pas les bras et reprenait définitivement l'avantage grâce à un but de Tel, qui reprenait de la tête un corner. Avec cette victoire, les Espoirs ont la certitude de jouer l'Euro, alors qu'il leur reste encore un match à disputer.