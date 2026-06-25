L'OM fait fort, un énorme crack débarque

L'OM est très actif en ce début de mercato estival en matière de recrutement de jeunes joueurs. Jah Mason Telusson va aussi rejoindre les rangs phocéens.

L' Olympique de Marseille traverse une période financière délicate et la DNCG pourrait compliquer davantage la situation du club. Les dirigeants marseillais travaillent donc activement pour préparer l'avenir, qui passera sans doute par l'arrivée de jeunes talents désireux de s'imposer au plus haut niveau. Depuis plusieurs jours, les pensionnaires du Stade Vélodrome accélèrent afin de mettre la main sur quelques pépites du football français. Cette fois, c'est Jah Mason Telusson qui s'apprête à rejoindre l'Olympique de Marseille.

L'OM recrute un crack en attaque ?

Selon des informations relayées par Espoirs du Football, l'attaquant de 18 ans va en effet quitter Nice pour signer son premier contrat professionnel avec l'OM. Le bail devrait être d'une durée de trois ans. Une excellente recrue selon le compte X, qui a notamment écrit : « Telusson, c'est une très grosse recrue pour l'OM. 13 buts en 17 matchs de U19 Nationaux, 4 buts en 5 matchs en Gambardella. Il a vraiment le profil pour intégrer le groupe professionnel de l'OM et y faire de belles choses. »

La saison prochaine, plusieurs jeunes joueurs devraient avoir leur chance au sein de l'effectif phocéen. La stratégie est clairement axée sur la préparation de l'avenir, avec le recrutement de jeunes talents à développer. Bruno Genesio, qui devrait très vraisemblablement prendre les rênes de l'OM, disposera ainsi de plusieurs profils prometteurs malgré des moyens limités sur le marché des transferts.

Telusson, comme les autres jeunes recrues annoncées (Sacha Lung, Jephten Malanda, Milan Cheval, Osmane N'Diaye et Adam El Boughlamy), aura une véritable carte à jouer dans le groupe pro. À lui de saisir sa chance pour se faire une place rapidement dans la cité phocéenne.