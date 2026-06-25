L'OM fait fort, un énorme crack débarque
Telusson

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

OM25 juin , 9:40
parHadrien Rivayrand
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L'OM est très actif en ce début de mercato estival en matière de recrutement de jeunes joueurs. Jah Mason Telusson va aussi rejoindre les rangs phocéens.
L'Olympique de Marseille traverse une période financière délicate et la DNCG pourrait compliquer davantage la situation du club. Les dirigeants marseillais travaillent donc activement pour préparer l'avenir, qui passera sans doute par l'arrivée de jeunes talents désireux de s'imposer au plus haut niveau. Depuis plusieurs jours, les pensionnaires du Stade Vélodrome accélèrent afin de mettre la main sur quelques pépites du football français. Cette fois, c'est Jah Mason Telusson qui s'apprête à rejoindre l'Olympique de Marseille.

L'OM recrute un crack en attaque ?

Selon des informations relayées par Espoirs du Football, l'attaquant de 18 ans va en effet quitter Nice pour signer son premier contrat professionnel avec l'OM. Le bail devrait être d'une durée de trois ans. Une excellente recrue selon le compte X, qui a notamment écrit : « Telusson, c'est une très grosse recrue pour l'OM. 13 buts en 17 matchs de U19 Nationaux, 4 buts en 5 matchs en Gambardella. Il a vraiment le profil pour intégrer le groupe professionnel de l'OM et y faire de belles choses. »

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La saison prochaine, plusieurs jeunes joueurs devraient avoir leur chance au sein de l'effectif phocéen. La stratégie est clairement axée sur la préparation de l'avenir, avec le recrutement de jeunes talents à développer. Bruno Genesio, qui devrait très vraisemblablement prendre les rênes de l'OM, disposera ainsi de plusieurs profils prometteurs malgré des moyens limités sur le marché des transferts.
Telusson, comme les autres jeunes recrues annoncées (Sacha Lung, Jephten Malanda, Milan Cheval, Osmane N'Diaye et Adam El Boughlamy), aura une véritable carte à jouer dans le groupe pro. À lui de saisir sa chance pour se faire une place rapidement dans la cité phocéenne.
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Derniers commentaires

Ismaël Saibari signe au Bayern, le PSG est abattu

Dommage j'aimais bien le profil. 9 puissant et rapide tout en étant agile et bon dans la finition. Il avait du Suarez je trouve dans son jeu ou du Benzema sur la fin à Madrid mais le côté Playmaker en moins. Dommage qu'il est choisi le Bayern car à ce prix là lui c'était une vraie trouvaille. Grrrr décidément ce mercato je comprend pas... J'espère que Campos et Enrique ont un plan...

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Que devient-il ? quelqu'un l'a vu jouer récemment ? est-il toujours bon ou sur le déclin ? Vu que DD l'a pas sélectionné...

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Quel dommage si c’est vrai.

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Laisse tomber y en a pour qui les exercices de compréhension de texte en français devaient être très compliqué

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

pour Genesio et la plus value ;)

Lom Fait Fort Un Enorme Crack Debarque

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
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