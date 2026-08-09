Le PSG offre 40ME pour le futur Vinicius
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Le PSG offre 40ME pour le futur Vinicius

PSG09 août , 13:00
parClaude Dautel
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Cela fait plusieurs mois que l'on connaît l'intérêt du PSG pour Eduardo Conceiçao, attaquant international brésilien de 17 ans qui évolue à Palmeiras. Cette fois, les champions d'Europe seraient passés à l'action.
Souvent comparé à Neymar, mais de plus en plus à Vinicius, Eduardo Conceiçao suscite l'intérêt de toute l'Europe. Et s'il a récemment fait parler de lui pour une raison malheureuse, puisqu'il a été suspendu 4 mois après avoir été la victime d'insultes racistes, le jeune attaquant pétant un plomb et imitant un singe devant le joueur qui l'avait insulté, cela n'empêche pas le Paris Saint-Germain de le convoiter. Un média proche du club de Palmeiras, avec qui Eduardo Conceiçao est sous contrat, confirme ce dimanche que le club de la capitale a transformé son intérêt en véritable offre pour l'attaquant de 17 ans. Le PSG ne veut pas rater cette pépite du football brésilien que les dirigeants du club français suivent depuis au moins deux ans.

Paris suit l'attaquant brésilien depuis deux ans

« Le PSG fait pression sur Palmeiras pour Eduardo Conceição. Déjà quand il avait 15 ans, le PSG avait proposé à Palmeiras une somme proche de 20 millions d’euros pour s’assurer de la venue du joueur à Paris à sa majorité. Cette fois, le PSG a clairement fait comprendre à Palmeiras qu'il arrive en force dans la course au joueur et envisage un montant supérieur à 30 millions d’euros, pouvant atteindre 40 millions avec des objectifs », précise TV Espírito de Porco, média uniquement consacré au club de Palmeiras. Ces dernières saisons, les champions d'Europe ont tenté quelques paris avec des jeunes joueurs brésiliens. Certains ont été gagnants, comme avec Lucas Beraldo, d'autres ont été catastrophiques comme avec Gabriel Moscardo, qui n'a jamais joué avec le PSG, étant prêté à Reims, puis à Braga et depuis peu à l'Espanyol.

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Pour en revenir à Eduardo Conceição, le jeune attaquant de 17 ans a encore trois ans de contrat avec Palmeiras, qui détient 80% des droits sur le joueur brésilien. Et si le Paris Saint-Germain a l'intention de le recruter, il s'agit évidemment d'un pari sur l'avenir et pas d'une exigence de Luis Enrique pour renforcer son équipe sur le plan offensif dès ce mercato estival 2026.
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