Netflix prépare un documentaire sur VA-OM, Marseille sent le piège

A la fin de l'année, Netflix proposera à ses abonnés un documentaire sur l'affaire VA-OM. Un épisode toujours sulfureux, et qui a poussé certains des intervenants contactés par Netflix à renoncer à témoigner.

« On croit savoir beaucoup de choses, mais il y aura de nouvelles révélations et des témoignages totalement inédits. Et ça va, je pense, faire du bruit ». Producteur du documentaire commandé par Netflix, Emmanuel Chain, ancien présentateur vedette de l’émission Capital sur M6, promet des scoops au sujet de l'affaire VA-OM. En 1993, et à quelques jours du triomphe en Ligue des champions face au Milan AC, des joueurs valenciennois avaient accepté de lever le pied contre l'OM en échange d'enveloppes bien remplies. Ce scandale avait valu à Bernard Tapie une condamnation à de la prison ferme et à Marseille de perdre son titre de champion de France et d'être rétrogradé en D2 un an plus tard. Un sujet qui a donc suscité l'intérêt de Netflix, qui adore l'odeur du sang comme on l'a récemment vu avec un documentaire sur Knysna.

OM-VA, c'est du passé, Netflix veut surfer sur le scandale

Cependant, du côté de Marseille, certains ne veulent pas apporter leur pierre à l'édifice, estimant que 33 ans plus tard, il était inutile de remettre un euro dans le jukebox. C'est notamment le cas d'Omar Keddadouche, président d'un club de foot local, mais surtout supporter acharné de l'OM et chroniqueur sur BFM Marseille. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a confirmé avoir dit non à Netflix concernant sa participation au documentaire. Et il affirme que la société de production d'Emmanuel Chain lui a présenté cela d'une manière biaisée afin qu'il accepte de témoigner. « J’ai été contacté par Netflix pour participer à un doc sur l’OM des années Tapie. Moi j'étais ravi parce que je connais par cœur, sauf que grâce à La Provence, j’apprends qu’en fait c’est sur VA-OM et donc un sujet à charge. J’ai donc renoncé. Team OM, faites attention », a prévenu Omar Keddadouche.