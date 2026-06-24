OM : Greenwood vendu, McCourt se fâche

Mason Greenwood se rapproche un peu plus chaque jour d’un départ de l’OM. Si l’AS Roma est toujours dans le coup, c’est également le cas de Fenerbahçe.

L’ OM est dans l’obligation de vendre et Mason Greenwood figure parmi les principaux candidats au départ. L’Anglais représente un actif susceptible de rapporter une somme importante. Les Phocéens se retrouvent toutefois dans une situation particulière avec l’ancien joueur de Manchester United, puisque les Red Devils récupéreront une part importante du montant d’une éventuelle vente. C’est notamment pour cette raison que la direction marseillaise a fixé le prix de Greenwood à plus de 55 millions d’euros cet été.

Un montant jugé élevé par les clubs intéressés, comme l’AS Roma et Fenerbahçe. Le joueur a d’ailleurs trouvé un terrain d’entente avec les deux formations, qui peinent néanmoins à conclure l’opération avec l'OM.

L'OM ne lâchera rien pour Greenwood

Si l’OM souhaite récupérer un gros chèque afin d’assainir ses finances, les dirigeants marseillais pourraient toutefois être amenés à revoir leurs exigences à la baisse au fil des semaines. L’Équipe relaye ces dernières heures les propos d’un proche de la direction olympienne, qui estime néanmoins que le club ne bradera pas son attaquant : « Beaucoup de prétendants pensent aussi que l’OM bradera Greenwood cet été, parce que le club est obligé de vendre des éléments. Mais ils se trompent, il y a trop d’enjeux symboliques et financiers sur ce dossier. »

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Reste désormais à savoir quelle stratégie adoptera l’OM dans ce dossier. Le temps presse et la DNCG attend des garanties solides, sous peine de sanctions importantes à l’encontre du club marseillais. Les prochaines heures seront donc décisives pour l’avenir du natif de Bradford, qui ne semble plus vraiment se projeter à l’Olympique de Marseille en ce début d’été. A Marseille de boucler son départ en faisant la plus belle opération possible.