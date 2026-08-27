L'OM est prévenu, un international marocain traine au Vélodrome

L'OM est prévenu, un international marocain traine au Vélodrome

OM27 août , 17:00
parGuillaume Conte
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Sans la possibilité de faire une seule recrue, l'OM est bien obligé de se pencher sur des bons plans pour faire d'éventuelles signatures. Sofiane Boufal est libre et s'entraine à Marseille.
Nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi s’attendait certainement à être secoué en arrivant en Provence, dans l’un des clubs les plus fadas d’Europe. Contrairement à ce qu’il a vécu à Brest, où il a pu travailler sans pression et avec l’appui de sa direction, le dirigeant désormais chef du recrutement à l’OM navigue toujours à l’aveugle avec zéro recrue à cinq jours de la fin du mercato. Un vrai numéro d’équilibriste qui ne lui permet pas de faire la fine bouche.
C’est pourquoi l’OM pourrait bien se rabattre sur une recrue à zéro euro, qu’il ne sera pas bien difficile de convaincre de signer. En effet, Le Phocéen dévoile que Sofiane Boufal, en fin de contrat au Havre, n’a pas trouvé de club cet été. L’international marocain de 32 ans s’entraine actuellement à Marseille, dans une salle en face du Vélodrome. Il part souvent courir et s’entretenir dans la région provençale, et pourrait trouver facilement un terrain pour discuter avec Bruno Genesio ou Grégory Lorenzi.

Un joueur à zéro euro, c'est encore trop cher pour l'OM

Selon le média marseillais, aucun contact direct n’a eu lieu, mais l’idée pourrait faire son chemin en toute fin de mercato ou même après puisque Sofiane Boufal est libre de tout contrat. « Ce n'est évidemment pas suffisant pour en faire une piste de l'OM. Mais Boufal, lui, même s'il n'attend pas après ça, pourrait voir d'un bon œil la possibilité de poursuivre sa carrière sous le maillot marseillais », lance ainsi Le Phocéen, qui apporte sur un plateau une recrue offensive polyvalente à l’OM.
Même si avant d’envisager une recrue, Frank McCourt a bien fait comprendre que l’idée était encore de vendre cet été. L’idée de ne pas recruter du tout fait toujours son chemin à la Commanderie, et dans ces conditions, Sofiane Boufal pourrait bien quitter la cité marseillaise pour continuer sa carrière ailleurs.

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