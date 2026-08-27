Malick Fofana, la recrue surprise du PSG

L'OL a besoin d'une grosse vente, et Malick Fofana a de grandes chances de partir. L'ailier belge, suivi avec assiduité par la Roma, coche aussi toutes les cases pour être recruté par le PSG.

Malgré les propos rassurants de Matthieu Louis-Jean après l’élimination face à Fenerbahçe, comme quoi l’OL n’allait pas devoir vendre tous ses atouts pour équilibrer ses comptes, la situation s’est tout de même compliquée au sein du club rhodanien. Il faut trouver une somme entre 50 et 60 millions d’euros pour se plier aux exigences de la DNCG cet été. Après avoir bien vendu Afonso Moreira, l’OL s’est permis de beaucoup recruter dans le but d’aller chercher ce fameux ticket en Ligue des Champions.

Fofana a des qualités qui plaisent au PSG

Cela n’a pas été le cas et le nom de Malick Fofana est le premier cité pour un départ. L’Inter Milan pensait à lui il y a quelques semaines, mais c’est la Roma qui fait le forcing pour le faire signer. Et selon la presse italienne, une offre va arriver en cette fin de semaine pour convaincre Lyon de lâcher son ailier gauche, dans une forme épatante en ce début de saison et encore buteur ce mercredi face aux Turcs. L’OL attend 40 ME pour laisser partir son Diable Rouge. Si ce sera un aveu d’échec sur le plan sportif, cette vente permettrait à Lyon de passer la saison quasiment tranquillement sur le plan financier.

Mais un autre club pourrait bien tout emporter sur son passage dans ce dossier. Romain Collet-Gaudin, journaliste très bien informé sur le PSG, a lâché une petite bombe ce jeudi après-midi. « Malick Fofana (OL) serait le remplaçant idéal de Bradley Barcola au PSG », a expliqué le journaliste passé notamment par BeIN Sports.