ICONSPORT_367186_0130

Mohamed Ali-Cho à Hull City, Nice récupère 14 ME

OGC Nice27 août , 16:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Trublion offensif de l’OGC Nice, Mohamed Ali-Cho ne fera pas la saison avec le club azuréen. L’ailier Franco-Anglais de 22 ans, formé au PSG mais révélé à Angers, avait signé pour les Aiglons pour 10 millions d’euros en 2024. Il a passé la visite médicale et s’est engagé dans la foulée à Hull City, promu en Premier League. Nice va récupérer 14 millions d’euros hors bonus sur ce transfert.
Articles Recommandés
ICONSPORT_372729_0289
PSG

Malick Fofana, la recrue surprise du PSG

ICONSPORT_365591_0074
Premier League

Kroupi et Alvarez, Arsenal est déchaîné

ICONSPORT_371922_0176
FC Nantes

Poirier exige une recrue pour sauver le FC Nantes

ICONSPORT_372729_0231
OL

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

Fil Info

27 août , 16:30
Malick Fofana, la recrue surprise du PSG
27 août , 15:30
Kroupi et Alvarez, Arsenal est déchaîné
27 août , 15:00
Poirier exige une recrue pour sauver le FC Nantes
27 août , 14:30
OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi
27 août , 14:00
PSG : Ferran Torres, attention à l’arnaque
27 août , 13:30
OM : L'agence de McCourt fait capoter le transfert de Timber
27 août , 13:02
Le flop Delap signe à Nottingham pour 52 ME (officiel)
27 août , 13:00
Le PSG sort l'artillerie lourde pour prolonger Doué
27 août , 12:40
OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

Derniers commentaires

OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

syntaxe : ce sont les Lyonnaix et non c'est les sLyonnais

OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

ouin ouin ouin ouin… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé

et le premier ? il repousse devant lui, juste dans les pieds de l’adversaire… 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

logique au parc les virages son loin mdr

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

en FarmersLigue il n’y a que 2 stades où les boucliers sont de sortie … les Zozolympiques et la Lfp laisse faire… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading