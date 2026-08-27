Mohamed Ali-Cho à Hull City, Nice récupère 14 ME

syntaxe : ce sont les Lyonnaix et non c'est les sLyonnais
ouin ouin ouin ouin… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
et le premier ? il repousse devant lui, juste dans les pieds de l’adversaire… 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
logique au parc les virages son loin mdr
en FarmersLigue il n’y a que 2 stades où les boucliers sont de sortie … les Zozolympiques et la Lfp laisse faire… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
Loading
Mea culpa, le montant du transfert est 14M€ hors bonus, et non 13
C'est signé pour Mohamed-Ali Cho à Hull City. Contrat de 5 ans pour l'attaquant. Nice va encaisser 13M€ hors bonus #Mercato #HLFC #OGCNice @lequipe