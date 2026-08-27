L’OM vise le numéro 3 d’Arsenal

L'OM rêve forcément d'avoir une toute petite fenêtre de tir pour recruter dans les derniers instants du mercato. Un gardien ne sera pas de trop après le départ de Geronimo Rulli.

International espoirs français et considéré comme une grande promesse à ce poste, Illan Meslier voyait un grand avenir se dessiner pour lui. Mais le gardien formé à Lorient et passé à Leeds pour 6,5 ME en 2020, n’a pas réussi à s’imposer totalement en Premier League . En fin de contrat cet été, il a rejoint Arsenal en tant que joueur libre, afin de créer une certaine émulation entre le titulaire David Raya et le numéro 2 Kepa Arizabalaga. Mais le Français peut s’attendre à recevoir une offre pour un prêt en toute fin de mercato de la part de l’OM, révèle Foot Mercato.

Meslier vient de signer à Arsenal...

Pour le moment, Marseille ne peut pas se permettre de recruter, mais le départ de Geronimo Rulli à Manchester City n’a toujours pas été compensé, et c’est un jeu très dangereux que de lancer une saison avec un seul gardien de premier rang. L’OM rêve donc de convaincre Arsenal de lui céder Illan Meslier, qui a signé pour deux ans chez les Gunners.

Tout devrait se décanter dans les derniers jours du mercato, notamment si l’OM parvient à dégraisser. Ensuite, Illan Meslier pourrait bien avoir le choix entre être troisième gardien à Arsenal et suivre la saison du banc de touche ou des tribunes chez l’un des meilleurs clubs européens, ou se battre pour une place de titulaire à Marseille, avec un retour en France forcément remarqué. La presse anglaise souligne tout de même qu’Arsenal a fait venir le Français cet été pour occuper ce rôle de troisième gardien, et que ce n’est à priori pas pour le céder quelques semaines plus tard.