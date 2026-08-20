L3 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Vigo like this!!
Ben... demande de l'aide aux autres fouines. ^^ Ils vont peut être t'expliquer les choses. Mdr
c'etait la meme chose contre les espagnols de vigo en 8eme ...
PFC c’est pareil pelouse injouable.
Bein ecoute on verra bien Leogets .... Mais moi justement je pense qu il a atteint son plafond de verre.... Après il y a des exceptions comme Dembele auquel je ne croyais absolument plus....
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