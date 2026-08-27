ECL : Monaco - Gornik Zabrze : les compos (18h45 sur Ligue 1+)

Ahahhaaa.....mon textor toi avec dijaya des champions du MONDE
Le PSG notre PSG est devenu un club comme le réal barca bayern Liverpool etc etc donc tout résultat sauf une victoire en finale sera un échec voilà .
Non ton club a vendu son ame au clochard de textor mdr
Alors déjà c'est toi qui est parti sur ce petit jeu des comparaisons. Je compare les carrière de ces joueurs avec celle de Benzema AU MÊME ÂGE ! Et toi, Barcola, deuxième plus gros transfert de l'histoire de la L1 derrière Mbappé, tu le compares à Ben Arfa alors qu'il a déjà plus accompli à 23 ans que Ben Arfa sur l'ensemble de sa carrière ?
Pire chapeau des 3 français et meilleur tirage des 3 français. Formule de merde. N'importe quoi
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
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|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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