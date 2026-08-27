ECL : Monaco - Gornik Zabrze : les compos (18h45 sur Ligue 1+)

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

Alors déjà c'est toi qui est parti sur ce petit jeu des comparaisons. Je compare les carrière de ces joueurs avec celle de Benzema AU MÊME ÂGE ! Et toi, Barcola, deuxième plus gros transfert de l'histoire de la L1 derrière Mbappé, tu le compares à Ben Arfa alors qu'il a déjà plus accompli à 23 ans que Ben Arfa sur l'ensemble de sa carrière ?