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ECL : Monaco - Gornik Zabrze : les compos (18h45 sur Ligue 1+)

Europa Conference League27 août , 17:44
parGuillaume Conte
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Barrage retour Europa Conference League. Aller Zabrze - Monaco 2-3
Monaco : Hradecky; Vanderson, Sané, Dier, Nazinho; Coulibaly, Zakaria, Camara, Idumbo; Golovin, Brunner
Gornik Zabrze : Schulze; Sacek, Janicki, Bochniewicz, Zmrziy; Sadilek, Dietz, Urbanski; Peter Federico, Liseth, Khlan
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Derniers commentaires

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Ahahhaaa.....mon textor toi avec dijaya des champions du MONDE

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Le PSG notre PSG est devenu un club comme le réal barca bayern Liverpool etc etc donc tout résultat sauf une victoire en finale sera un échec voilà .

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Non ton club a vendu son ame au clochard de textor mdr

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

Alors déjà c'est toi qui est parti sur ce petit jeu des comparaisons. Je compare les carrière de ces joueurs avec celle de Benzema AU MÊME ÂGE ! Et toi, Barcola, deuxième plus gros transfert de l'histoire de la L1 derrière Mbappé, tu le compares à Ben Arfa alors qu'il a déjà plus accompli à 23 ans que Ben Arfa sur l'ensemble de sa carrière ?

LdC : Le programme du RC Lens

Pire chapeau des 3 français et meilleur tirage des 3 français. Formule de merde. N'importe quoi

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