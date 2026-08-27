Officiel : Nadé quitte l'ASSE pour les Emirats

C’est fini pour Mickaël Nadé. Le défenseur historique de l’ASSE, présent depuis plus de 10 ans dans le Forez, rejoint le club d’United Football Club dans les Emirats Arabes Unis dans le cadre d’un transfert, a fait savoir Saint-Etienne.

« À 27 ans, Mickaël Nadé ouvre désormais une nouvelle page de sa carrière en dehors du Forez et rejoint le United Football Club, pensionnaire du championnat des Émirats arabes unis. À l'homme à la personnalité attachante et à celui qui restera un Vert pour toujours, l’ensemble de l’AS Saint-Étienne souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Bonne route », a lancé l’ASSE, qui devrait récupérer 1,5 ME dans la transaction.