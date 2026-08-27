OM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craque

OM : Un mois de trahison, Bruno Genesio craque

OM27 août , 8:20
parGuillaume Conte
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Bruno Genesio s'oppose de toutes ses forces à la vente d'Igor Paixao à Sunderland. L'entraineur de l'OM est au bord de l'implosion, et s'estime abandonné dans le recrutement depuis fin juillet.
Bruno Genesio avait prévenu, la victoire convaincante face à Strasbourg 4-0 en ouverture de la saison n’avait absolument aucune valeur si son 11 de départ s’en allait quelques jours plus tard. Une semaine après ce succès inaugural, Frank McCourt fait tout pour vendre Igor Paixao, qui fait l’objet d’une offre de la part de Sunderland, sur laquelle l’OM ne gagnerait pas un centime par rapport à son prix d’achat l’an dernier.
Mais cette décision de vendre le Brésilien est cruciale. Aux yeux de Bruno Genesio et même de Grégory Lorenzi, ce serait la vente de trop, celle qui empêche toute ambition sportive sur la saison. Surtout qu’elle ne garantirait toujours pas la moindre recrue. Selon L’Equipe, l’ancien du Feyenoord veut rester à Marseille, mais McCourt pousse pour trouver un deal avec Sunderland, et se défaire de son salaire, sa volonté de baisser à tout prix la masse salariale était prioritaire sur tout à ses yeux.
Ce nouveau départ probable est vu comme une trahison par Bruno Genesio, qui a travaillé avec son directeur sportif en prenant contact avec plusieurs joueurs pour passer à l’action au niveau du recrutement quand il aurait le feu vert. L’entraineur marseillais s’est donné du mal pour convaincre plusieurs joueurs d’attendre une offre qui n’est jamais arrivée. Et selon les affirmations de Foot Mercato, cela fait un mois, depuis fin juillet, que Bruno Genesio a perdu la confiance affichée à sa signature. Une plongée vertigineuse dans ce projet qui n’était clairement pas celui vendu à son arrivée à l’OM.
L’ancien coach de l’OM l’avait confié dès le match amical contre Bilbao, il ne s’attendait pas à ce que se soit aussi compliqué en terme de situation économique. Mais désormais, il a surtout l’impression d’avoir été trahi, et le départ d’Igor Paixao pourrait bien sonner le glas de sa motivation à diriger la formation provençale cette saison.
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Derniers commentaires

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

eh oui ca c est le debile de base. le supporter bete comme une pelle....

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

Ce serait la meilleure nouvelle qu’il soit pour LoL… 😜🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

nan mais tu vois le niveau du lyonnais de base.... personne na dit ça, mais ce debile tellement avec ses oeilleres sur l OL... il est obsedé par l OM. le clubbisme dans son etat pur. a la fin ca detourne l attention tu vois ;)

Guendouzi suspendu plusieurs matchs, Canal+ se fâche

Ça ne va quand même pas faire oublier le niveau des zinzins et notamment la responsabilité du gardien sur les deux buts des Turkos ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL éliminé, Malick Fofana fait ses valises

c'est claire pour exemple marseille a recuperer 53 millions la saison derniere et lyon avec un beau parcours en poule a recuperer 46 millions mais il faut faire un beau parcours en ligue europa avec bcp de victoires en poules

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