OM : Bruno Genesio menace de démissionner

OM : Bruno Genesio menace de démissionner

OM26 août , 18:00
parCorentin Facy
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Le départ d’Igor Paixao à Sunderland n’est pas encore ficelé et Bruno Genesio pèse de tout son poids pour conserver le Brésilien, quitte à mettre son avenir à l’OM en jeu.
La dernière semaine du mercato sera très agitée à l’Olympique de Marseille, dont le besoin de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA divise le club en interne. Frank McCourt pousse très fort ces dernières heures pour finaliser le départ d’Igor Paixao à Sunderland, un départ non-souhaité par le secteur sportif représenté par Grégory Lorenzi ainsi que Bruno Genesio. Les deux hommes sont conscients de la situation de l’OM et savent qu’il faut vendre, mais ils ont identifié d’autres joueurs à forte valeur marchande plus facilement remplaçables.
Ils aimeraient par exemple se séparer de Timber ou encore de Balerdi pour conserver Paixao et Gouiri. Ces dernières heures, un accord a pourtant été annoncé entre le clan de l’ailier brésilien et Sunderland. Foot Mercato a été plus loin, annonçant un accord proche entre Marseille et le club anglais pour seulement 35 millions d’euros bonus compris.
Le site TeamTalk va néanmoins à contre-courant de toutes les dernières informations sur ce dossier. Selon le média britannique, l’OM reste confiant à l’idée de conserver Igor Paixao, priorité absolue de Bruno Genesio en cette fin de mercato. Preuve que le doute existe, le club anglais vient de soumettre une offre à Manchester City pour Jack Grealish, qui joue au même poste qu’Igor Paixao.
Le journaliste Graeme Bailey, qui a parfois de très bonnes informations sur le marché des transferts, explique carrément que Bruno Genesio « a indiqué qu'il reconsidérerait sa propre position si le club autorisait le départ de Paixao » puis d’ajouter : « Cette position souligne l'importance que Marseille accorde au Brésilien et explique pourquoi le club a jusqu'à présent résisté aux tentatives de Sunderland de le recruter ».

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Autrement dit, Bruno Genesio est prêt à quitter le club quelques semaines seulement après son arrivée s’il n’est pas écouté sur le bouillant et complexe dossier Igor Paixao, qui serait lui plutôt favorable à l’idée de rester un an de plus à Marseille malgré les pressions exercés par le clan McCourt pour le voir partir.
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OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

OM : McCourt signe son divorce avec Marseille pour 30 ME

Non justement. Un des rares à émerger dans un marasme complet....

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