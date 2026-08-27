Liverpool fait un chèque de 4 ME à l’OL

Encore un gros tirage et des déplacements particulièrement difficiles
Apres je suis un peu déçu pour lyon pas c1 ....mais faut avouer toi et dijaya vous cherchez le bâton pour vous faire battre ....des vrais connards
Peu importe, aucun club français peut rivaliser en LDC hormis le PSG. Vaut mieux aller au bout en Europa ligue
De toute façon peu importe le tirage, aucun club français, hormis le PSG, a les moyens de bien figurer en LDC. Vaut mieux aller au bout en ligue europa
Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
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|0
|5
|2
|3
|3
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|5
|-3
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|1
|0
|4
|-4
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