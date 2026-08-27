Liverpool fait un chèque de 4 ME à l’OL

Bradley Barcola arrive à Liverpool dans un transfert historique, et c'est l'OL qui se frotte les mains grâce au mécanisme de formation.

Sauf catastrophe dans les dernières finalisations ou à la visite médicale, Bradley Barcola sera un joueur de Liverpool dans les prochains jours. L’ailier du PSG , qui n’a pas disputé le moindre match depuis la reprise, n’attend plus que le feu vert de son club pour s’envoler vers le nord de l’Angleterre. Il a déjà trouvé un accord avec les Reds pour son futur contrat, et voit les deux clubs discuter depuis des semaines. La concrétisation est proche pour le joueur de 23 ans, arrivé en 2023 de l’OL pour 45 millions d’euros. Une belle somme pour Lyon, qui voit toutefois Barcola changer de nouveau de club trois ans plus tard pour plus du double. Et pour une fois, Lyon n’a adossé un pourcentage à la revente ou sur la plus-value dans ce dossier.

Mais avec le montant annoncé de ce transfert, qui sera la plus grosse vente de l’histoire pour un club français vers l’étranger, l’OL ne restera pas bredouille. En raison du mécanisme de solidarité pour les clubs formateurs, Lyon va être rétribué pour avoir eu sous ses ordres Bradley Barcola pendant toute sa formation. La FIFA oblige ainsi les clubs acheteurs à verser 3,5 % du montant dans ce mécanisme. Il reste à savoir le montant total du transfert. Hors bonus, il se situerait entre 116 et 125 millions d’euros selon les sources. Avec bonus, il peut monter au-delà de 140 millions d’euros.

Michele Kang va donc récupérer une somme de 3,8 millions d’euros au minimum, à 5 millions d’euros au maximum. Il faudra plutôt compter sur la fourchette basse au départ, sachant que les bonus sont souvent versés des années plus tard, en fonction des performances, des apparitions ou titres gagnés pendant que le joueur est sous contrat. Une telle rentrée d’argent ne sera en tout cas pas négligeable pour l’OL, plus que jamais contraint de vendre après son élimination en barrage de la Ligue des Champions.