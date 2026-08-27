Poirier exige une recrue pour sauver le FC Nantes

Le FC Nantes est en crise et a déjà changé d'entraîneur. Grégory Poirier, fraîchement arrivé à la Beaujoire, souhaite ardemment recruter un nouvel arrière gauche.

Le FC Nantes est bon dernier de Ligue 2 après trois journées disputées et une réaction est vivement attendue, sous peine de vivre un véritable cataclysme en fin de saison. La direction nantaise a déjà frappé fort avec l'éviction de Michel Der Zakarian, remplacé par Grégory Poirier. L'ancien entraîneur du Red Star arrive à Nantes avec envie et détermination pour changer les choses. En cette fin de mercato estival, le natif de La Rochelle souhaite encore renforcer son effectif. Et il a ciblé un joueur qu'il connaît très bien au poste de latéral gauche.

Un nouveau défenseur en approche ?

D'après les informations de L'Équipe, Grégory Poirier souhaite en effet s'attacher les services de Ryad Hachem (28 ans). Il s'agit ni plus ni moins que du capitaine du Red Star. Les deux hommes ont collaboré ensemble en région parisienne et pourraient donc poursuivre leur aventure commune à Nantes. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre le défenseur du Red Star et les Canaris, autour d'un contrat de trois ans.

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La polyvalence de Ryad Hachem, capable d'évoluer dans l'axe de la défense comme sur un côté, plaît beaucoup à un FC Nantes qui a absolument besoin de joueurs expérimentés en Ligue 2 et capables d'apporter rapidement. Les Nantais devront également convaincre le Red Star de lâcher son capitaine. Des négociations devraient bientôt débuter, mais le temps presse pour toutes les parties.

En attendant, les pensionnaires de la Beaujoire vont devoir préparer leur prochaine rencontre de Ligue 2 sur la pelouse de Guingamp. Un déplacement qui ne s'annonce pas évident pour les Nantais, qui devront rapidement montrer un autre visage pour sortir de cette situation particulièrement préoccupante en championnat.