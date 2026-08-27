Poirier exige une recrue pour sauver le FC Nantes
Ryad Hachem

Poirier exige une recrue pour sauver le FC Nantes

FC Nantes27 août , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Nantes est en crise et a déjà changé d'entraîneur. Grégory Poirier, fraîchement arrivé à la Beaujoire, souhaite ardemment recruter un nouvel arrière gauche.
Le FC Nantes est bon dernier de Ligue 2 après trois journées disputées et une réaction est vivement attendue, sous peine de vivre un véritable cataclysme en fin de saison. La direction nantaise a déjà frappé fort avec l'éviction de Michel Der Zakarian, remplacé par Grégory Poirier. L'ancien entraîneur du Red Star arrive à Nantes avec envie et détermination pour changer les choses. En cette fin de mercato estival, le natif de La Rochelle souhaite encore renforcer son effectif. Et il a ciblé un joueur qu'il connaît très bien au poste de latéral gauche.

Un nouveau défenseur en approche ? 

D'après les informations de L'Équipe, Grégory Poirier souhaite en effet s'attacher les services de Ryad Hachem (28 ans). Il s'agit ni plus ni moins que du capitaine du Red Star. Les deux hommes ont collaboré ensemble en région parisienne et pourraient donc poursuivre leur aventure commune à Nantes. Des premiers échanges ont déjà eu lieu entre le défenseur du Red Star et les Canaris, autour d'un contrat de trois ans.

Lire aussi

Nantes : Kita refuse une vente gigantesque à 16 MENantes : Kita refuse une vente gigantesque à 16 ME
La polyvalence de Ryad Hachem, capable d'évoluer dans l'axe de la défense comme sur un côté, plaît beaucoup à un FC Nantes qui a absolument besoin de joueurs expérimentés en Ligue 2 et capables d'apporter rapidement. Les Nantais devront également convaincre le Red Star de lâcher son capitaine. Des négociations devraient bientôt débuter, mais le temps presse pour toutes les parties.
En attendant, les pensionnaires de la Beaujoire vont devoir préparer leur prochaine rencontre de Ligue 2 sur la pelouse de Guingamp. Un déplacement qui ne s'annonce pas évident pour les Nantais, qui devront rapidement montrer un autre visage pour sortir de cette situation particulièrement préoccupante en championnat.
Articles Recommandés
Mohamed Ali Cho A Hull City Nice Recupere 14 Me
OGC Nice

Mohamed Ali-Cho à Hull City, Nice récupère 14 ME

Kroupi Et Alvarez Arsenal Est Dechaine
Premier League

Kroupi et Alvarez, Arsenal est déchaîné

Ol Luefa Ouvre Une Enquete Sur Guendouzi
OL

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

Psg Ferran Torres Attention A Larnaque
PSG

PSG : Ferran Torres, attention à l’arnaque

Fil Info

27 août , 16:00
Mohamed Ali-Cho à Hull City, Nice récupère 14 ME
27 août , 15:30
Kroupi et Alvarez, Arsenal est déchaîné
27 août , 14:30
OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi
27 août , 14:00
PSG : Ferran Torres, attention à l’arnaque
27 août , 13:30
OM : L'agence de McCourt fait capoter le transfert de Timber
27 août , 13:02
Le flop Delap signe à Nottingham pour 52 ME (officiel)
27 août , 13:00
Le PSG sort l'artillerie lourde pour prolonger Doué
27 août , 12:40
OL : Fiasco européen, le même joueur toujours accusé
27 août , 12:20
Le Bayern attaque le PSG pour Mbaye

Derniers commentaires

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

en FarmersLigue il n’y a que 2 stades où les boucliers sont de sortie … les Zozolympiques et la Lfp laisse faire… 🤮🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

"tu es " et c'est moi l'enfant mdr

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

faut au moins 2 ou 3 blockeur de pub… 🙃🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

c'est pas un dirigeant guignol tu reponds pas parce que tu es toujours a coté de la plaque footix 2.0

OL : L’UEFA ouvre une enquête sur Guendouzi

abuti, ce sont les supporters turc qui ont jeté des projectiles et flumigènes , et les lyonnais de dessous ont du se déplacer

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading