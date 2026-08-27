Kroupi et Alvarez, Arsenal est déchaîné

Arsenal sera l'un des clubs à suivre en cette fin de mercato estival. Les Gunners cherchent notamment à recruter un nouvel attaquant de grande qualité.

Arsenal est passé tout près d'un premier sacre en Ligue des champions la saison passée et a également mis la main sur la Premier League après des années d'attente. La progression des hommes de Mikel Arteta est plus qu'impressionnante et les ambitions sont très grandes pour cette nouvelle saison, aussi bien en Angleterre qu'en Europe. Pour mettre toutes les chances de leur côté et mener à bien leurs objectifs, les pensionnaires de l'Emirates Stadium souhaitent toutefois s'attacher les services d'un attaquant capable d'évoluer au plus haut niveau. Deux profils intéressent particulièrement les Gunners à l'heure actuelle.

Arsenal veut encore frapper fort

Selon les dernières informations d'iNews, Arsenal fait notamment partie des clubs intéressés par Eli Junior Kroupi. L'ancien attaquant de Lorient plaît pour sa vitesse, sa capacité à trouver les espaces et sa qualité de finition. Problème, l'international français est actuellement blessé et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une situation qui pourrait pousser Arsenal à revenir à la charge lors du prochain mercato hivernal.

Autre joueur qui intéresse les Londoniens : Julian Alvarez. L'Atlético de Madrid est même ouvert à une vente de l'Argentin dans les prochains jours. Problème, le joueur souhaite clairement rejoindre le Barça et les Gunners devront donc se montrer particulièrement convaincants pour persuader le champion du monde 2022 de revenir évoluer un jour en Angleterre.

Arsenal dispose en tout cas de moyens importants pour investir et compte bien animer le marché des transferts dans les prochains jours. Si la venue de Kroupi relève davantage d'une logique à long terme, celle d'Alvarez pourrait permettre aux Gunners de frapper un énorme coup dès cette fin du mois d'août. Affaires à suivre donc...