Le Portugal refusé pour le Real, Mourinho n’a pas hésité

Il démontre qu'il a gardé sa passion pour le foot
Il faudrait aussi que les agents, parents etc arrête de vouloir aller trop vite, qu signe et s impose dans son club avant de vouloir partir
Quand j'ai vu la compot' ,, j'ai failli ne pas regarder . M.rde on a de la réserve , de la concurrence possible .
Letang est régulièrement sanctionné pour son comportement sur l'arbitrage aussi bien en France qu'en Europe où il a déjà été sanctionné par l'UEFA. Pas sûr que cela le serve.
qu aurait on dit si DD avait fait ça?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🚨🚨| JUST IN: José Mourinho 𝗧𝗨𝗥𝗡𝗘𝗗 𝗗𝗢𝗪𝗡 an offer from Portugal to join Real Madrid instead. ❌🇵🇹 [@jfelixdiaz]