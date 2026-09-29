Le Portugal refusé pour le Real, Mourinho n’a pas hésité

Le Portugal refusé pour le Real, Mourinho n’a pas hésité

Liga29 sept. , 9:40
parCorentin Facy
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Le Real Madrid a fait appel à José Mourinho cet été pour prendre la succession d’Alvaro Arbeloa. Une offre que le Special One ne pouvait pas refuser, malgré l’intérêt de la fédération portugaise à son égard.
José Mourinho avait l’embarras du choix cet été pour la suite de sa carrière. Après un passage plutôt réussi au Benfica Lisbonne, l’entraîneur de 63 ans a convaincu le Real Madrid de lui faire confiance. Le club de la Casa Blanca cherchait un successeur à Alvaro Arbeloa et a décidé de confier les clés de son projet sportif à José Mourinho, lequel n’en attendait pas tant et a accepté l’offre sans hésiter une seconde. Celui qui a gagné partout où il est passé, notamment à Porto, à l’Inter Milan ou encore à Chelsea et à Rome, avait pourtant une autre offre très sérieuse sur la table.
Et pour preuve, le journaliste José Félix Diaz révèle que José Mourinho a refusé… la sélection portugaise. En quête d’un nouveau sélectionneur après le départ de Roberto Martinez, la fédération portugaise de football a sondé le Special One et lui a même transmis une offre ferme afin qu’il devienne son nouveau sélectionneur. Sans la proposition du Real Madrid, sans doute que José Mourinho aurait donné suite à l’appel de son pays.

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Mais l’opportunité d’entraîner de nouveau la Casa Blanca était tout simplement impossible à refuser pour José Mourinho. C’est par conséquent vers Jorge Jesus que le Portugal s’est tourné suite au refus de l’entraîneur madrilène. Reste maintenant à voir qui regrettera son choix entre le Real, Mourinho et le Portugal. Pour ses deux premiers matchs sur le banc de la sélection portugaise, Jorge Jesus a en tout cas réalisé un sans-faute avec deux courtes victoires face au Pays de Galle (1-0) puis en Norvège ce dimanche soir (1-2).
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