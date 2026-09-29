Une pépite écartée à cause du PSG, l'OL jure que non

Une pépite écartée à cause du PSG, l'OL jure que non

OL29 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Apparu à seulement 16 ans chez les pros la saison dernière, Adil Hamdani n'est plus utilisé par Paulo Fonseca, qui se défend de lier cette décision à sa situation contractuelle.
L’Olympique Lyonnais, club au réservoir de talents quasiment inépuisable, a toujours su puiser dans son centre de formation quand il en avait le plus besoin pour hausser le niveau de son équipe, ou bien pour faire entrer des gros montants dans ses caisses. Cette saison n’échappe pas à la règle, mais il y a un joueur que le public rhodanien se languit de voir chez les pros, sans pour le moment avoir satisfaction.
Il s’agit d’Adil Hamdani, vu à plusieurs reprises la saison dernière alors qu’il n’avait pas encore 17 ans, signe que Paulo Fonseca n’est pas insensible à son talent. Très en vue au début de la préparation, le joueur offensif a disparu de la circulation au début de la saison. La faute à un premier contrat professionnel toujours pas signé, et qui rend l’OL visiblement réticent à l’exposer. Hamdani possède un contrat aspirant jusqu’en 2027, et aucun accord n’a été trouvé pour le faire passer pro. Un gros problème sachant que le PSG lui tourne autour depuis quelques temps.

L'OL met en avant la concurrence pour se justifier

Un mois après la fin du mercato, aucun nouveau contrat n’a été signé entre les deux parties, déplore Lyon Foot, qui rappelle que l’OL se défend de justifier cette mise à l’écart des matchs par des problèmes contractuels. « C'est un joueur talentueux. On croit beaucoup en lui. C'est important qu'il soit avec nous, mais nous avons beaucoup de monde dans l’effectif », avait fait savoir Paulo Fonseca aux interrogations sur ce sujet.
Ce ne serait pas la première fois qu’un club met un jeune joueur à l’écart pour l’inciter à signer professionnel et se voir offrir une exposition au plus haut niveau qu’il mérite selon beaucoup d’observateurs. Surtout à l’heure où l’OL peut être déçu par les performances de plusieurs éléments offensifs comme Julien Duranville, voire Pavel Sulc, alors qu’Adil Hamdani adore par exemple évoluer en tant qu’attaquant gauche. Mais pour le moment, pour celui qui a rejoint l’OL en 2022, c’est la National 2 qui fait son quotidien.
Articles Recommandés
Ol Un International Deja Sur Le Depart En Janvier
OL

OL : Un international déjà sur le départ en janvier

Le Portugal Refuse Pour Le Real Mourinho Na Pas Hesite
Liga

Le Portugal refusé pour le Real, Mourinho n’a pas hésité

Liverpool Regarde Lequipe De France Et Prend Peur
Equipe de France

Liverpool regarde l’équipe de France et prend peur

Edf Zidane Ejecte Un Taulier De Deschamps
Equipe de France

EdF : Zidane éjecte un taulier de Deschamps

Fil Info

29 sept. , 10:00
OL : Un international déjà sur le départ en janvier
29 sept. , 9:40
Le Portugal refusé pour le Real, Mourinho n’a pas hésité
29 sept. , 9:20
Liverpool regarde l’équipe de France et prend peur
29 sept. , 8:40
EdF : Zidane éjecte un taulier de Deschamps
29 sept. , 8:20
OM : Stéphane Richard se fixe un énorme objectif, réponse mardi !
29 sept. , 8:00
FPF : Après Manchester City, au tour du PSG ?
29 sept. , 7:00
TV : France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
29 sept. , 00:00
LdN : Programme TV et résultats des matchs du mardi 29 septembre
28 sept. , 22:54
EdF : Zidane craque complètement après le but d’Olise

Derniers commentaires

EdF : Zidane craque complètement après le but d’Olise

Il démontre qu'il a gardé sa passion pour le foot

Une pépite écartée à cause du PSG, l'OL jure que non

Il faudrait aussi que les agents, parents etc arrête de vouloir aller trop vite, qu signe et s impose dans son club avant de vouloir partir

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Quand j'ai vu la compot' ,, j'ai failli ne pas regarder . M.rde on a de la réserve , de la concurrence possible .

OM : Stéphane Richard se fixe un énorme objectif, réponse mardi !

Letang est régulièrement sanctionné pour son comportement sur l'arbitrage aussi bien en France qu'en Europe où il a déjà été sanctionné par l'UEFA. Pas sûr que cela le serve.

EdF : Zidane craque complètement après le but d’Olise

qu aurait on dit si DD avait fait ça?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading