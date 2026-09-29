Une pépite écartée à cause du PSG, l'OL jure que non

Apparu à seulement 16 ans chez les pros la saison dernière, Adil Hamdani n'est plus utilisé par Paulo Fonseca, qui se défend de lier cette décision à sa situation contractuelle.

L’Olympique Lyonnais, club au réservoir de talents quasiment inépuisable, a toujours su puiser dans son centre de formation quand il en avait le plus besoin pour hausser le niveau de son équipe, ou bien pour faire entrer des gros montants dans ses caisses. Cette saison n’échappe pas à la règle, mais il y a un joueur que le public rhodanien se languit de voir chez les pros, sans pour le moment avoir satisfaction.

Il s’agit d’Adil Hamdani, vu à plusieurs reprises la saison dernière alors qu’il n’avait pas encore 17 ans, signe que Paulo Fonseca n’est pas insensible à son talent. Très en vue au début de la préparation, le joueur offensif a disparu de la circulation au début de la saison. La faute à un premier contrat professionnel toujours pas signé, et qui rend l’OL visiblement réticent à l’exposer. Hamdani possède un contrat aspirant jusqu’en 2027, et aucun accord n’a été trouvé pour le faire passer pro. Un gros problème sachant que le PSG lui tourne autour depuis quelques temps.

L'OL met en avant la concurrence pour se justifier

Un mois après la fin du mercato, aucun nouveau contrat n’a été signé entre les deux parties, déplore Lyon Foot, qui rappelle que l’OL se défend de justifier cette mise à l’écart des matchs par des problèmes contractuels. « C'est un joueur talentueux. On croit beaucoup en lui. C'est important qu'il soit avec nous, mais nous avons beaucoup de monde dans l’effectif », avait fait savoir Paulo Fonseca aux interrogations sur ce sujet.

Ce ne serait pas la première fois qu’un club met un jeune joueur à l’écart pour l’inciter à signer professionnel et se voir offrir une exposition au plus haut niveau qu’il mérite selon beaucoup d’observateurs. Surtout à l’heure où l’OL peut être déçu par les performances de plusieurs éléments offensifs comme Julien Duranville, voire Pavel Sulc, alors qu’Adil Hamdani adore par exemple évoluer en tant qu’attaquant gauche. Mais pour le moment, pour celui qui a rejoint l’OL en 2022, c’est la National 2 qui fait son quotidien.