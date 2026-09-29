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La France de Zidane cartonne sur TF1

TV29 sept. , 10:41
parGuillaume Conte
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Il y a indéniablement un effet Zidane sur les audiences des matchs des Bleus. Pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur national a vu son équipe s’imposer 1-0 en Belgique, dans un match de belle facture.
Une rencontre suivie par 6,39 millions de téléspectateurs, pour ce match à faible enjeu. Cela permet à TF1 d’occuper la première place de la soirée, devant l’Amour est dans le Pré, avec 37,7 % de parts d’audience. Un score bien plus élevé que la dernière campagne de Ligue des Nations, où 5 millions de téléspectateurs étaient réunis en moyenne.
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OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Non L'OM cest pas moi !!! L'OM cest nous supporter !!. Nuance que t'as du mal a saisir parceque cervelle atrophié... De quel gourou tu me parle ?? Sans ses supporter et ses virages L'OM nest plus L'OM... regarde PSG compare a l'époque et maintenant ... faudrait il encore que tu ais connu cette époque vu le morveux que t'as lair d'être

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Jai forcé volontairement le trait bien entendu quoi que personne ne sait de quoi demain sera fait , mais ce qui est sur et certain ce que faut vraiment etre un abruti fini comme tu dis pour pleurer devant le fait accompli comme une victime alors que bon nombre ont crié au loup bien avant...mais vue comment tu pense ca sert a rien de discuter avec toi.. tu crèvera avec tes idées... on te changera pas , mais ne venez pas critiquer ensuite si jamais on est au fond du trou , ou l'inverse ne venez pas ensuite faire les bandeurs si l'après mac court est mieux !!! Tu es le genre de mastre qui devait etre outré quand on a poussé a bout MLD pour bander ensuite quand ca allait mieux , avec eyrault pareil bande de poison ... toujours prompt a malaxer de la testicule

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Je ne côtoie pas uniquement des gens du virage , jai des collègues partout en jean bouin ganay meme aux loges..meme certain qui ne vont pas forcement au stade . et le constat est le meme pour tous, la quasi majorité des supporter en ont plein le cul de mac court

La France de Zidane cartonne sur TF1

Pourquoi êtes vous si négatif sur cette equipe de France new look bordel? Mias que ca fait du bien ce vent de fraicheur qu'apporte Zidane... Moi c'est tout ce que je retiens, on en avait tellment plein le cul de la desch et de ses indéboulonnables que je ne peux pas comprendre comment on peux fire les pisse froids quand on aime le football

Le Barça lance sa campagne pour le Ballon d’Or 2027

luis enrique n'est pas le premier a faire jouer une equipe sans veritable 9 et il a pas non plus inventer le fait de faire presser son joueur de devant

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