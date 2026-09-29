La France de Zidane cartonne sur TF1

Il y a indéniablement un effet Zidane sur les audiences des matchs des Bleus. Pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur national a vu son équipe s’imposer 1-0 en Belgique, dans un match de belle facture.

Une rencontre suivie par 6,39 millions de téléspectateurs, pour ce match à faible enjeu. Cela permet à TF1 d’occuper la première place de la soirée, devant l’Amour est dans le Pré, avec 37,7 % de parts d’audience. Un score bien plus élevé que la dernière campagne de Ligue des Nations, où 5 millions de téléspectateurs étaient réunis en moyenne.