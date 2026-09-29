Liverpool regarde l’équipe de France et prend peur

Match globalement moyen de Bradley Barcola, qui ne se rassure pas avec l'équipe de France, et qui inquiète surtout Liverpool qui ne voit aucune amélioration dans son jeu.

L’équipe de France a, malgré les nombreux changements opérés par Zinedine Zidane, réalisé un match plein face à la Belgique, avec une victoire à la clé grâce au but splendide de Michael Olise. Sur le banc en Turquie, Bradley Barcola a eu l’opportunité de se montrer en étant titulaire en Belgique. Dans un match avec beaucoup de rythme et d’espace par moments, le joueur de Liverpool aurait pu faire très mal. Mais offensivement, en dehors de quelques éclairs, il a beaucoup raté et a semblé très maladroit dans les derniers gestes.

La presse française a clairement été déçue par son niveau de jeu, Le Parisien lui collant un 5/10 avec un commentaire assez négatif : « Dans sa position préférentielle sur l’aile gauche, il n’a pourtant pas franchement réussi à se mettre en évidence. Il a eu du mal à s’extirper du marquage pour faire parler sa vitesse. On retiendra de bonnes intentions, mais peu de différences créées ». Pour Eurosport, il ne mérite même pas la moyenne avec 4,5/10 et un match raté : « Le mauvais génie de Barcola. Il a commencé dans le bon sens avec un petit pont et une chevauchée qui aurait dû se conclure par un penalty (21e). Puis il a disparu, miné par des erreurs techniques qui polluent, parfois, ses prestations. Des contrôles trop longs, des crochets ratés : ce n'était pas du bon Barcola ».

Barcola n'a toujours pas lancé sa saison

Un bilan décevant dans une attaque où Zinedine Zidane ne manque pas de choix. L’ancien joueur du PSG n’a pour le moment pas trouvé ses marques cette saison, à l’image de ses premiers matchs décevants avec Liverpool. Et les supporters des Reds ont de toute évidence suivi la rencontre phare de la soirée pour voir deux de leurs joueurs à l’oeuvre. Si Jérémy Jacquet a été impérial, Barcola a provoqué une vive inquiétude.

« Je ne sais pas comment, mais Barcola a réussi à se frayer un chemin pour devenir football professionnel », « Barcola, ses jambes vont plus vite que son cerveau », « combien on a acheté Barcola déjà ? », « c’est quoi ces conduites de balle », « j’espère qu’il va se réveiller sinon la saison va être longue pour lui et pour nous », ont pesté des fans du club de la Mersey devant le match, histoire de faire comprendre que l’ancien du PSG et de l’OL allait devoir afficher un autre niveau s’il veut justifier le montant colossal de son transfert.