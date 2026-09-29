OM : Stéphane Richard se fixe un énorme objectif, réponse mardi !

Après le départ de Pablo Longoria, les clubs européens doivent élire ce mardi un nouveau représentant. Stéphane Richard est l'un des candidats pour ce poste très prisé.

Ce mardi, l’association européenne des clubs, dirigée par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, élira ses nouveaux membres. Parmi les changements attendus, une place s’est libérée en ce qui concerne les clubs français puisque Pablo Longoria est parti de son poste à l’OM, et quitte donc de facto sa place à l’EFC, où il était tout de même un membre important. A Copenhague, le vote devra notamment départager deux candidats français pour ce poste très prisé, car il permet d’asseoir une présence forte au niveau de l’organe européen des clubs, qui regroupe pas moins de 850 clubs professionnels masculins et féminins.

Richard en concurrence avec Letang

Selon L'Equipe, les deux candidats sont Stéphane Richard et Olivier Létang. Le président lillois met en avant son expérience et le fait que le LOSC soit le deuxième meilleur club français en Coupe d’Europe sur ces dernières années. Dans cette campagne qui reste studieuse et cordiale, le dirigeant du LOSC met en avant sa faculté à « défendre les intérêts de clubs de toutes tailles », même si sa présence parfois sulfureuse au bord du terrain, y compris en Coupe d’Europe lui vaut une image mitigée. Il avait même été sanctionné par l’UEFA il y a un an après avoir menacé l’arbitre du match face au PAOK, assurant qu’il y aurait des répercussions et qu’il avait déjà écrit à Aleksander Ceferin avant même la mi-temps du match de Lille.

Beaucoup plus posé, Stéphane Richard espère profiter de son profil de chef d’entreprise et son sens des affaires, qui lui a permis de diriger des groupements importants d’opérateurs téléphoniques par exemple, pour obtenir cette place auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Président de cette entité, le boss du PSG aura forcément son mot à dire, lui dont l’avis est souvent très écouté et donc déterminant à l’EFC.

Cette volonté de Stéphane Richard d’obtenir ce mandat démontre en tout cas que le président de l’OM compte bien toujours faire partie des clubs qui comptent en Europe, même si rien ne garantit pour le moment que le club olympien aura les moyens de s’assurer une présence régulière en Coupe d’Europe vu ses problèmes financiers actuels.