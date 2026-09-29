Le Barça lance sa campagne pour le Ballon d’Or 2027

Avec une efficacité redoutable, Raphinha excelle au poste d’avant-centre avec le FC Barcelone. Le club catalan ne s’attendait pas à cette réussite et commence déjà à imaginer le Brésilien soulever le Ballon d’Or l’année prochaine.

Il y a encore quelques semaines, le rôle de numéro 9 suscitait pas mal d’inquiétude au FC Barcelone . Les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres avaient affaibli l’effectif dans cette position. Et l’échec sur la piste Julian Alvarez n’a pas rassuré. Forcément inquiet, l’entraîneur Hansi Flick avait alors lancé Raphinha en pointe durant la pré-saison, mais pas forcément pour empiler les buts.

« Quand Flick a décidé de l'aligner à ce poste, c'est surtout pour le pressing, a raconté le journaliste de la Cadena SER Santi Ovalle. Il considère que c'est le meilleur joueur de l'effectif pour presser et il lui demande d'être celui qui va le lancer. » Résultat, l’expérience a parfaitement fonctionné. Le Brésilien interprète le rôle à merveille et totalise 14 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il n’était donc plus question d’envisager un départ de Raphinha, qui va plutôt prolonger son contrat.

« Au club, ils pensaient que Raphinha allait rester cette saison, mais qu'il pourrait partir l'année prochaine ou la suivante en Arabie Saoudite afin d'obtenir un meilleur salaire, a expliqué notre confrère. Ils sont rapidement parvenus à un accord et ils ont augmenté son salaire. Ils n'avaient pas prévu de prolonger Raphinha jusqu'en 2030 parce qu'ils pensaient qu'il rejoindrait un championnat exotique pour gagner plus d'argent. »