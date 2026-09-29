Raphinha

Le Barça lance sa campagne pour le Ballon d’Or 2027

Liga29 sept. , 10:30
parEric Bethsy
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Avec une efficacité redoutable, Raphinha excelle au poste d’avant-centre avec le FC Barcelone. Le club catalan ne s’attendait pas à cette réussite et commence déjà à imaginer le Brésilien soulever le Ballon d’Or l’année prochaine.
Il y a encore quelques semaines, le rôle de numéro 9 suscitait pas mal d’inquiétude au FC Barcelone. Les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres avaient affaibli l’effectif dans cette position. Et l’échec sur la piste Julian Alvarez n’a pas rassuré. Forcément inquiet, l’entraîneur Hansi Flick avait alors lancé Raphinha en pointe durant la pré-saison, mais pas forcément pour empiler les buts.
« Quand Flick a décidé de l'aligner à ce poste, c'est surtout pour le pressing, a raconté le journaliste de la Cadena SER Santi Ovalle. Il considère que c'est le meilleur joueur de l'effectif pour presser et il lui demande d'être celui qui va le lancer. » Résultat, l’expérience a parfaitement fonctionné. Le Brésilien interprète le rôle à merveille et totalise 14 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il n’était donc plus question d’envisager un départ de Raphinha, qui va plutôt prolonger son contrat.
« Au club, ils pensaient que Raphinha allait rester cette saison, mais qu'il pourrait partir l'année prochaine ou la suivante en Arabie Saoudite afin d'obtenir un meilleur salaire, a expliqué notre confrère. Ils sont rapidement parvenus à un accord et ils ont augmenté son salaire. Ils n'avaient pas prévu de prolonger Raphinha jusqu'en 2030 parce qu'ils pensaient qu'il rejoindrait un championnat exotique pour gagner plus d'argent. »

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A priori, le départ de Raphinha ne sera pas pour maintenant. Le capitaine du Barça a mis tout le monde d’accord en interne. A tel point que les Blaugrana l’imaginent déjà soulever l’édition 2027 du Ballon d’Or. « S'il continue comme ça, au club ils sont persuadés qu'il sera l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or l'année prochaine », a révélé le journaliste espagnol, alors que les Catalans ont déjà des chances de voir Lamine Yamal sacré cette année.
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OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Non L'OM cest pas moi !!! L'OM cest nous supporter !!. Nuance que t'as du mal a saisir parceque cervelle atrophié... De quel gourou tu me parle ?? Sans ses supporter et ses virages L'OM nest plus L'OM... regarde PSG compare a l'époque et maintenant ... faudrait il encore que tu ais connu cette époque vu le morveux que t'as lair d'être

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Jai forcé volontairement le trait bien entendu quoi que personne ne sait de quoi demain sera fait , mais ce qui est sur et certain ce que faut vraiment etre un abruti fini comme tu dis pour pleurer devant le fait accompli comme une victime alors que bon nombre ont crié au loup bien avant...mais vue comment tu pense ca sert a rien de discuter avec toi.. tu crèvera avec tes idées... on te changera pas , mais ne venez pas critiquer ensuite si jamais on est au fond du trou , ou l'inverse ne venez pas ensuite faire les bandeurs si l'après mac court est mieux !!! Tu es le genre de mastre qui devait etre outré quand on a poussé a bout MLD pour bander ensuite quand ca allait mieux , avec eyrault pareil bande de poison ... toujours prompt a malaxer de la testicule

OM : Les révélations sur McCourt font craindre un ouragan

Je ne côtoie pas uniquement des gens du virage , jai des collègues partout en jean bouin ganay meme aux loges..meme certain qui ne vont pas forcement au stade . et le constat est le meme pour tous, la quasi majorité des supporter en ont plein le cul de mac court

La France de Zidane cartonne sur TF1

Pourquoi êtes vous si négatif sur cette equipe de France new look bordel? Mias que ca fait du bien ce vent de fraicheur qu'apporte Zidane... Moi c'est tout ce que je retiens, on en avait tellment plein le cul de la desch et de ses indéboulonnables que je ne peux pas comprendre comment on peux fire les pisse froids quand on aime le football

Le Barça lance sa campagne pour le Ballon d’Or 2027

luis enrique n'est pas le premier a faire jouer une equipe sans veritable 9 et il a pas non plus inventer le fait de faire presser son joueur de devant

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