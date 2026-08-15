L'OM a une piste XXL en Grèce

L'OM a une piste XXL en Grèce

OM15 août , 8:00
parClaude Dautel
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L'OM doit vendre avant d'acheter, mais cela n'empêche pas le club phocéen d'avancer sur des pistes avant d'être prêt à bondir quand son mercato va s'ouvrir. Sur les tablettes de Grégory Lorenzi, un joueur qui évolue en Grèce, Santiago Hezze.
En marge de la défaite contre l'Atlético de Madrid, vendredi au Vélodrome, les dirigeants marseillais ont encore répété le leitmotiv de l'été, à savoir qu'avant de faire signer des joueurs, la priorité était encore à en vendre. Tandis que les dossiers Hojbjerg et Aguerd ont tourné court cette semaine, Grégory Lorenzi doit lui avancer sur les joueurs susceptibles de venir rejoindre l'Olympique de Marseille lorsqu'il aura enfin le feu vert de ses dirigeants. A deux semaines de la fin du mercato d'été, le temps presse et le directeur sportif de l'OM a donc plusieurs dossiers en cours. Parmi eux, celui de Santiago Hezze, milieu défensif argentin de 24 ans qui a encore deux ans de contrat avec l'Olympiakos. Selon Transferfeed, l'OM est actif sur cette piste.

Un joueur argentin qui connaît la France

Formé Club Atletico Huracán, à Buenos Aires, Santiago Hezze est arrivé en 2023 à l'Olympiakos où il a donné totale satisfaction, au point même de voir sa valeur passer de 4 millions d'euros à 14 millions d'euros. Le milieu défensif a déjà joué en France, puisqu'il faisait partie de l'équipe d'Argentine olympique qui a participé aux Jeux Olympiques en 2024, laquelle avait été éliminée par les Bleuets de Thierry Henry lors des quarts de finale. Selon nos confrères, l'Olympique de Marseille n'est toutefois pas le seul club à avoir flashé sur Santiago Hezze, puisque Villarreal et la Juventus ont aussi un oeil attentif sur le joueur de l'Olympiakos. Des équipes de Premier League seraient également venues aux renseignements à Athènes, mais ne sont pas allées plus loin que cela.

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Pour l'Olympique de Marseille, le problème est toujours le même, il faut désormais espérer que le joueur argentin soit toujours disponible si une vraie offre est faite. Car forcément, l'Olympiakos n'attendra pas le 31 août pour vendre Santiago Hezze si une belle proposition arrive sur le bureau des dirigeants du club grec.
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Très bonne réaction de Genesio. Il montre publiquement a son groupe qu'il sera toujours derrière lui et ça c'est très important. Concernant le Vélodrome, ce n'est pas nouveau la prise en gripe et les sifflets, mais ça n'aide pas le club. Siffler comme ça un joueur sur un match amical, faut être de vrais boulets....

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Le turc desurmon va suivre attentivement ce match. ^^

OM : Genesio s'en prend à McCourt et au Vélodrome

C'est juste l'apéro. Le repas s'annonce délicieux 😋

OM : Genesio s'en prend à McCourt et au Vélodrome

Ok avec ça. Maintenant ça fait 2 fois qu'il exprime sa frustration. S'il voulait faire marche arrière, il ne s'y prendrait pas autrement

OM : Genesio s'en prend à McCourt et au Vélodrome

Genesis a fait du Benatia : "c'est pas moi c'est lui" 😂😂 C'est le pire qu'il pouvait faire : devant les joueurs, montrer qu'il n'a pas les couille de porter le sportif, devant son boss, le trahir devant la presse !! Good job Genesio ! On commence déjà a bien se marrer 👍

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