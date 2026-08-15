L'OM a une piste XXL en Grèce

Très bonne réaction de Genesio. Il montre publiquement a son groupe qu'il sera toujours derrière lui et ça c'est très important. Concernant le Vélodrome, ce n'est pas nouveau la prise en gripe et les sifflets, mais ça n'aide pas le club. Siffler comme ça un joueur sur un match amical, faut être de vrais boulets....
Le turc desurmon va suivre attentivement ce match. ^^
C'est juste l'apéro. Le repas s'annonce délicieux 😋
Ok avec ça. Maintenant ça fait 2 fois qu'il exprime sa frustration. S'il voulait faire marche arrière, il ne s'y prendrait pas autrement
Genesis a fait du Benatia : "c'est pas moi c'est lui" 😂😂 C'est le pire qu'il pouvait faire : devant les joueurs, montrer qu'il n'a pas les couille de porter le sportif, devant son boss, le trahir devant la presse !! Good job Genesio ! On commence déjà a bien se marrer 👍
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