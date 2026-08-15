OM : Balerdi provoque un vrai clash avec Genesio

OM : Balerdi provoque un vrai clash avec Genesio

OM15 août , 9:20
parClaude Dautel
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Hué par les supporters marseillais, Leonardo Balerdi est devenu le souffre-douleur du Vélodrome. Mais le défenseur argentin sait qu'il peut compter sur la confiance de l'entraîneur de l'OM, lequel est prêt à déplaire aux fans marseillais sur ce dossier.
A une semaine de la reprise de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille avait droit à un dernier galop d'essai vendredi au Vélodrome face à l'Atlético de Madrid. Et le moins que l'on puisse dire est que ce match amical a fait du bruit, autrement que pour son résultat. C'est d'abord parce que Bruno Genesio a fait part de son mécontentement de la décision de ses dirigeants de retirer le brassard de capitaine à Pierre-Emile Hojbjerg, mais aussi parce que Leonardo Balerdi a été conspué par le Vélodrome tout entier après deux erreurs défensives. Et c'est peu dire que l'entraîneur de l'OM n'a pas du tout apprécié que les supporters s'en prennent à son défenseur. Au moment où l'avenir marseillais de Leonardo Balerdi est flou, Bruno Genesio a frappé fort.

Genesio ne veut pas perdre Balerdi

Conscient que le risque était grand de voir Leonardo Balerdi totalement sombrer, Bruno Genesio est monté au créneau pour le soutenir. « L’erreur fait partie du jeu. C'est toujours regrettable pour moi d'entendre un de mes joueurs être un peu jeté en pâture. Jusqu'au premier but, je pense qu'il était bien dans son match. Ensuite c'est difficile, lorsque vous êtes joueur dans un club, de subir autant de sifflets à chaque fois que vous touchez le ballon, a fait remarquer Bruno Genesio, qui estime que Leonardo Balerdi donne chaque jour le maximum et ne mérite d’être ainsi visé par les quolibets. Léo fait partie aussi de ces joueurs qui sont irréprochables dans l'engagement, dans l'investissement lors des entraînements. »
Cependant, il est évident que Leonardo Balerdi traîne ces sifflets depuis plusieurs mois, et qu'il focalise sur son seul nom les erreurs du passé. Mais pour l'instant, le défenseur argentin, qui a connu un été très dur puisqu'il s'est blessé juste avant le Mondial, est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Et ce ne sont pas les sifflets du Vélodrome qui vont permettre à Grégory Lorenzi de mieux le vendre si telle est l'intention de l'OM.

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