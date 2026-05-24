L'OM peut pourrir le mercato de l'ASSE pour 5 ME

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Geronimo Rulli a de fortes chances de quitter Marseille cet été. Pour le remplacer, le club phocéen pourrait se placer sur une piste made in Ligue 1 de l’ASSE.

Le mercato de l’été 2026 s’annonce comme un énorme chantier du côté de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants du club phocéen vont devoir rebâtir une partie de l’effectif, et de grosses ventes vont devoir être actées après la non-qualification en Ligue des Champions. Les gros salaires seront notamment amenés à partir, et c’est par exemple le cas de Geronimo Rulli. Le numéro 2 de la sélection argentine n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM et son départ est par conséquent vivement souhaité.

Pour le remplacer, le nom du gardien de Valence Stole Dimitrievski a été soufflé ces dernières heures . En Ligue 1 aussi, il existe certaines opportunités intéressantes pour les décideurs phocéens. Le futur directeur sportif Grégory Lorenzi pourrait notamment se positionner sur Hervé Koffi. Le gardien burkinabé sort d’un excellent prêt à Angers, au point d’être nommé parmi les meilleurs gardiens du championnat aux trophées UNFP. Selon TopMercato, il coche toutes les cases pour succéder à Geronimo Rulli à Marseille.

Hervé Koffi, le profil idéal pour l'OM ?

« L’OM pourrait alors se pencher sur le portier, sous contrat jusqu’en juin 2028, et évalué aux alentours de 5 M€. Auteur d’une saison XXL avec le SCO – 30 apparitions, 36 buts encaissés -, Hervé Koffi a été nommé aux Trophées UNFP dans la catégorie des meilleurs gardiens » écrit le média, qui rappelle que l’AS Saint-Etienne est très intéressée par Hervé Koffi afin de faire du Burkinabé le successeur de Gautier Larsonneur dans le Chaudron.