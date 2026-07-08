EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

Equipe de France08 juil. , 19:40
parCorentin Facy
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Critiqué par certains supporters et observateurs de l’équipe de France depuis le début du Mondial, Jules Koundé fait toujours l’unanimité en Gironde, où il a été formé.
Malgré une saison en demi-teinte avec le FC Barcelone et des performances jugées décevantes au début de la Coupe du monde, Jules Koundé a toujours la confiance de Didier Deschamps en équipe de France. La preuve, le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux a démarré les cinq matchs des Bleus au Mondial jusqu’à présent. Sans aucun doute, ce sera de nouveau le cas face au Maroc jeudi soir en quart de finale de la Coupe du monde. Le statut d’indéboulonable de Jules Koundé peut agacer certains observateurs qui aimeraient voir Malo Gusto ou Warren Zaïre-Emery à sa place. En revanche, chez lui à Bordeaux, on se félicite de voir Jules Koundé être aussi fort et installé de la sorte chez les Bleus.
Président du district de la Gironde, Alexandre Gougnard a apporté ses félicitations au joueur formé en Aquitaine. « Si ce n’est pas la petite faiblesse du onze français ? D’abord, j’adore Jules. Mais au-delà de ça, si Didier Deschamps le met titulaire sur les quatre premiers matches de la Coupe du Monde, c’est qu’il doit quand même lui trouver quelques qualités. Après, c’est vrai que je l’ai vu faire deux ou trois relances dans l’axe un peu dangereuses, etc. Je l’ai trouvé jouer très haut face à la Suède » a d’abord analysé le président du district de la Gironde dans des propos relayés par Girondins4Ever avant de poursuivre.
Jules, je le regarde beaucoup, et il ne fait que ce qu’il sait faire. Et ça, c’est formidable
« Mais c’est normal parce qu’à un moment donné c’était l’attaque-défense, donc voilà… Après, j’ai envie de dire que le système de jeu de Didier Deschamps c’est d’avoir deux couloirs très offensifs. Théo Hernandez est très offensif, il attaque mieux que Lucas Digne. Plus l’équipe devient très forte, plus il est difficile de se hisser au niveau. Jules démarre doucement la Coupe du Monde, mais je pense que c’est quand même une valeur sûre. Jules, je le regarde beaucoup, et il ne fait que ce qu’il sait faire. Et ça, c’est formidable. C’est un défenseur très sobre » a-t-il lancé. Des compliments qui toucheront sans doute Jules Koundé, qui n’oublie pas d’où il vient et qui appréciera de voir que du côté de Bordeaux où il a été formé, on le défend corps et âme malgré les critiques dont il est la cible. Même s’il est important de noter que ses performances face à la Suède et au Paraguay ont été saluées, avec des matchs plus aboutis que lors de la phase de poules.

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