Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

OM08 juil. , 19:20
parCorentin Facy
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L’Olympique de Marseille et Fenerbahçe ont trouvé un accord total pour le transfert de Mason Greenwood. Le club phocéen va récupérer 40 millions d’euros avec le départ de l’Anglais en Turquie.
Tout est en ordre pour le départ de Mason Greenwood. Cité dans le viseur de la Roma ou encore de l’Atlético de Madrid ces derniers jours, le meilleur buteur olympien des deux dernières saisons va finalement prendre la direction de la Turquie. Et pour cause, RMC annonce ce mercredi qu’un accord total a été trouvé entre l’état-major marseillais et Fenerbahçe. Alors que l’on évoquait ces derniers jours un montant de 55 millions d’euros dont 40% à reverser à Manchester United, l’Olympique de Marseille va finalement récupérer une somme plus élevée.
Fabrice Hawkins révèle que l’OM va encaisser 40 millions d’euros nets dans cette transaction. Au contraire de l’Atlético ou de Rome qui négociaient exclusivement avec Marseille, le club turc a adopté une autre stratégie en négociant avec l’Olympique de Marseille pour les 60% de parts du joueur qui appartiennent au club français et en parallèle avec Manchester United pour les 40% restants. On ignore la somme exacte que Fenerbahçe va payer au club anglais mais ce n’est pas le problème du club olympien, qui va donc récupérer un très beau chèque de 40 millions d’euros dans la transaction.

L'OM encaisse un beau chèque de 40 ME

Sur le plan sportif, ce départ est bien évidemment regrettable mais Bruno Genesio savait dès sa signature que le départ de Mason Greenwood était inévitable. RMC indique qu’en interne, tout le monde était d’accord sur le fait que le transfert de l’Anglais était nécessaire sur le plan financier. De plus, son comportement et son investissement au quotidien n’ont pas toujours fait l’unanimité au sein du club. Son départ est le premier dossier entièrement piloté par Grégory Lorenzi, qui a mené la quasi-totalité des négociations avec Fenerbahçe selon la radio.

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Enfin cette ordure quitte la D1 dommage qu'il reste dans le football. Le Fener' peuvent avoir honte !

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

le contact qui emmene l'annulation du but egyptien est benin .Sur le 3 eme but de l'argentine il y a une faute sur salah au depart de l'action du contre.L'argentine est clairement avantagée .on l'a vu sur le rouge que devait avoir Messi au premier match,le but valide sur le coup franccontre le Capvert alors qu'il ne laisse pas le temps au gardien de se placer

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Finalement L OM s entire bien , a grâce à la stratégie du club turc

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Ca date pas de cette année a la limite cette saison doit etre celle où jen veut le moins a l'arbitrage... donc quand je parle de garibian ,Alain sars, toi tu pense a cette saison qui doit etre la plus dégueulasse quon ai fait ces 20 dernières année.. alors que cest pas cette année ou il y a matière a gueuler.. tu vois que t'es complètement abruti par ta haine desuite a bondir pour critiquer L'OM et ses supporter ..alors quil y a des scandale mémorable en notre defaveur, mais bon comme tu deviens cretin et aveugle des quil s'agit de L'OM... passe ton chemin

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