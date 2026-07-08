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Photo Instagram Mamour Ndiaye

ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau

ASSE08 juil. , 19:00
parCorentin Facy
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L’ASSE souhaite absolument recruter un gardien pour concurrencer Gautier Larsonneur la saison prochaine. La venue de Mamour Ndiaye semblait en bonne voie, mais les négociations se compliquent.
Après avoir raté de peu la montée en Ligue 1 cet été, l’AS Saint-Etienne souhaite mettre tous les atouts de son côté lors du mercato pour être en mesure de se battre une fois de plus pour le top 2 en Ligue 2. Le club stéphanois souhaite se renforcer à tous les postes, y compris dans les buts. Malgré son statut de capitaine, Gautier Larsonneur n’est pas à l’abris. L’ancien gardien de Brest ne fait pas l’unanimité au sein du club en raison de certaines bévues lors de la saison 2025-2026.
C’est la raison pour laquelle l’ASSE a jeté son dévolu sur Mamour Ndiaye afin de concurrencer Gautier Larsonneur la saison prochaine. L’international espoirs sénégalais de 20 ans qui joue à Sarpsborg en Norvège semblait très proche de rallier le Forez ces derniers jours. Les négociations ont néanmoins connu un coup d’arrêt selon les informations du site Peuple Vert. Le média spécialisé explique que tout était pourtant bouclé entre Saint-Etienne et le club norvégien de Sarpsborg 08 pour un transfert estimé à 1 million d’euros. L’ASSE pensait donc tenir son nouveau gardien, celui qui devait concurrencer Gautier Larsonneur la saison prochaine.

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Mais alors que tout semblait bouclé ou presque, les négociations contractuelles avec Mamour Ndiaye ont pris une mauvaise tournure au point d’être actuellement « en suspens » et donc au point mort. Sous contrat avec Sarpsborg 08 jusqu’en décembre 2027, le gardien sénégalais d’1m90 se montre-t-il trop gourmand sur le plan financier ? Aucun détail n’a pour l’instant filtré. Mais l’ASSE va visiblement devoir faire quelques efforts supplémentaires pour s’assurer la signature du natif de Dakar. Un dossier qui aurait dû se boucler rapidement et qui va donc traîner un peu plus longtemps sur le bureau des décideurs stéphanois.
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Ca date pas de cette année a la limite cette saison doit etre celle où jen veut le moins a l'arbitrage... donc quand je parle de garibian ,Alain sars, toi tu pense a cette saison qui doit etre la plus dégueulasse quon ai fait ces 20 dernières année.. alors que cest pas cette année ou il y a matière a gueuler.. tu vois que t'es complètement abruti par ta haine desuite a bondir pour critiquer L'OM et ses supporter ..alors quil y a des scandale mémorable en notre defaveur, mais bon comme tu deviens cretin et aveugle des quil s'agit de L'OM... passe ton chemin

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