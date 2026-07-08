ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau

Test
Enfin cette ordure quitte la D1 dommage qu'il reste dans le football. Le Fener' peuvent avoir honte !
le contact qui emmene l'annulation du but egyptien est benin .Sur le 3 eme but de l'argentine il y a une faute sur salah au depart de l'action du contre.L'argentine est clairement avantagée .on l'a vu sur le rouge que devait avoir Messi au premier match,le but valide sur le coup franccontre le Capvert alors qu'il ne laisse pas le temps au gardien de se placer
Finalement L OM s entire bien , a grâce à la stratégie du club turc
Ca date pas de cette année a la limite cette saison doit etre celle où jen veut le moins a l'arbitrage... donc quand je parle de garibian ,Alain sars, toi tu pense a cette saison qui doit etre la plus dégueulasse quon ai fait ces 20 dernières année.. alors que cest pas cette année ou il y a matière a gueuler.. tu vois que t'es complètement abruti par ta haine desuite a bondir pour critiquer L'OM et ses supporter ..alors quil y a des scandale mémorable en notre defaveur, mais bon comme tu deviens cretin et aveugle des quil s'agit de L'OM... passe ton chemin
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😒 L'arrivée de Mamour Ndiaye n'est pas encore certaine du tout. Tout était pourtant bouclé pour l'arrivée du gardien pour un montant d'1M€. Mais, l'accord contractuel initialement trouvé avec le joueur et son entourage serait désormais en suspens. (@PeupleVertFr)