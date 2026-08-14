OM : McCourt retire le brassard à Hojbjerg

OM : McCourt retire le brassard à Hojbjerg

OM14 août , 17:35
parQuentin Mallet
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Suite à une décision venue d'en haut, Pierre-Emile Hojbjerg n'est officiellement plus le capitaine de l'OM. La direction marseillaise est toujours en colère après lui depuis son refus de signer à Newcastle.
Le bras de fer est lancé entre l'Olympique de Marseille et Pierre-Emile Hojbjerg. Alors qu'un accord entre le club phocéen et Newcastle avait été trouvé pour le transfert de l'international danois, ce dernier a refusé de quitter la Canebière. Une situation qui a provoqué une colère noire chez Frank McCourt, lequel voyait en ce départ l'occasion de souffler un bon coup. L'homme d'affaires américain propriétaire du club n'a pas attendu pour trancher dans le vif et lui a retiré son brassard de capitaine, avec le soutien de la direction. Une décision qui a pris effet dès ce vendredi, au moment de l'annonce de la composition marseillaise pour affronter l'Atlético de Madrid.
Comme l'indique RMC Sport, les dirigeants de l'OM estiment que les intérêts du club devraient passer en priorité devant les intérêts personnels des joueurs, compte tenu des grandes difficultés financières que les Phocéens rencontrent. Malgré cela, Pierre-Emile Hojbjerg a bel et bien été titularisé pour affronter les Colchoneros en amical.
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Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.

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Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽

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Le meilleur reste à venir !... ^^

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