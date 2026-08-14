OM : McCourt retire le brassard à Hojbjerg

Je ne vois pas en quoi Lens pourrait être jaloux du PSG. Les lensois ont fait une très belle saison l'an dernier en terminant 2ème de Ligue 1 et je ne en quoi ils seraient jaloux du PSG. Encore un titre tapageur.
BeinSport a fait un effort et c'est tant mieux pour les abonnés.
Si Paixao et Gouiri partent et surtout le premier, l'OM jouera la deuxième partie du tableau et rien d'autre.
Bizarre aucune troll... Bien joué l'OM La saison est lancé place au championnat 👊⚽
Le meilleur reste à venir !... ^^
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