L'OL attaqué sur Matthieu Louis-Jean en plein mercato

L'OL attaqué sur Matthieu Louis-Jean en plein mercato

OL15 août , 8:20
parClaude Dautel
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Nommé directeur sportif en juin dernier, Matthieu Louis-Jean enchaîne les recrutements réussis. Cela n'a échappé à personne et surtout pas à des clubs qui souhaitent venir débaucher le dirigeant de l'Olympique Lyonnais.
En allant chercher Matthieu Louis-Jean à l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a fait l'un de ses rares bons choix avec l'OL, même si on peut aussi mettre à son actif la décision de nommer Pierre Sage entraîneur...avant de le virer. Pour en revenir à celui qui est arrivé comme directeur de la cellule recrutement, puis qui a été nommé directeur technique un an plus tard, avant enfin d'être intronisé directeur sportif en juin dernier, il est clair que ses choix au mercato ont souvent été judicieux.
Matthieu Louis-Jean a réussi à dénicher des talents qui avaient échappé aux radars des clubs les plus riches, à l'image d'Afonso Moreira, ce qui a permis à l'Olympique Lyonnais de muscler son effectif, mais également d'éviter de sombrer financièrement. Alors forcément, des clubs ont vu le travail du directeur sportif de l'OL et dans L'Equipe, on apprend ce samedi que plusieurs ont essayé de débaucher Matthieu Louis-Jean cet été.

Le directeur sportif de l'OL est convoité

Car comme pour les joueurs, il y a également un marché des directeurs sportifs, et le nom de Matthieu Louis-Jean n'est pas connu qu'en Ligue 1. En effet, dans un portrait du natif de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, Hugo Guillemet fait une confidence. « MLJ aurait pu s'en aller à l'intersaison, car deux gros clubs saoudiens et une écurie de Premier League l'ont approché. Mais il le jure lui-même en privé, seule la stabilité est la clé du succès dans un milieu où le chamboulement permanent est devenu une norme. Il s'inscrit ainsi dans le temps à Lyon, où il se sent bien », précise notre confrère. Autrement dit, tant que Michele Kang lui fera confiance, Matthieu Louis-Jean ne quittera pas l'Olympique Lyonnais. Et pour l'instant, la propriétaire a une confiance absolue dans celui qui par ses choix permet à l'OL d'avoir des résultats à la hauteur, sans vider les caisses du club rhodanien.

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Très bonne réaction de Genesio. Il montre publiquement a son groupe qu'il sera toujours derrière lui et ça c'est très important. Concernant le Vélodrome, ce n'est pas nouveau la prise en gripe et les sifflets, mais ça n'aide pas le club. Siffler comme ça un joueur sur un match amical, faut être de vrais boulets....

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Le turc desurmon va suivre attentivement ce match. ^^

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C'est juste l'apéro. Le repas s'annonce délicieux 😋

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Ok avec ça. Maintenant ça fait 2 fois qu'il exprime sa frustration. S'il voulait faire marche arrière, il ne s'y prendrait pas autrement

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Genesis a fait du Benatia : "c'est pas moi c'est lui" 😂😂 C'est le pire qu'il pouvait faire : devant les joueurs, montrer qu'il n'a pas les couille de porter le sportif, devant son boss, le trahir devant la presse !! Good job Genesio ! On commence déjà a bien se marrer 👍

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