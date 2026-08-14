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Infantino insulté, l’UEFA applaudit l’OL

OL14 août , 23:00
parEric Bethsy
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Lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague (3-0) mardi, des supporters de l’Olympique Lyonnais ont déployé des banderoles insultantes envers la FIFA et son président Gianni Infantino. Leur initiative n’a pourtant pas l’air de déranger l’UEFA, au contraire.
Le message n’est pas passé inaperçu. Mardi soir au Groupama Stadium, pendant que leur équipe se qualifiait pour les barrages de la Ligue des Champions au détriment du Sparta Prague, des supporters de l’Olympique Lyonnais ont déployé deux banderoles offensives. « Infantino Assassino » et « FIFA Mafia », pouvait-on lire dans un tribune. Ces quelques mots auraient pu provoquer une réaction de la part du service de sécurité. On parle tout de même de graves accusations envers l’instance mondiale et son président.
En tant qu’organisatrice de la C1, l’UEFA avait de bonnes raisons d’intervenir. Mais personne n’est venu confisquer les deux banderoles et l’arbitre polonais Szymon Marciniak n’a pas jugé nécessaire d’interrompre la partie, s’étonne la presse italienne. La rencontre s’est donc poursuivie sans problème, comme si l’UEFA n’y voyait aucun inconvénient. Il faut dire que l’instance dirigée par Aleksandr Ceferin est en conflit avec la FIFA. Ce n’est un secret pour personne étant donné que l’UEFA s’est publiquement prononcée en défaveur du projet de Gianni Infantino.

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