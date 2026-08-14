Infantino insulté, l’UEFA applaudit l’OL

Lors du troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague (3-0) mardi, des supporters de l’Olympique Lyonnais ont déployé des banderoles insultantes envers la FIFA et son président Gianni Infantino. Leur initiative n’a pourtant pas l’air de déranger l’UEFA, au contraire.

Infantino Assassino » et « FIFA Mafia », pouvait-on lire dans un tribune. Ces quelques mots auraient pu provoquer une réaction de la part du service de sécurité. On parle tout de même de graves accusations envers l’instance mondiale et son président. Le message n’est pas passé inaperçu. Mardi soir au Groupama Stadium, pendant que leur équipe se qualifiait pour les barrages de la Ligue des Champions au détriment du Sparta Prague, des supporters de l’Olympique Lyonnais ont déployé deux banderoles offensives. «o » et «», pouvait-on lire dans un tribune. Ces quelques mots auraient pu provoquer une réaction de la part du service de sécurité. On parle tout de même de graves accusations envers l’instance mondiale et son président.

En tant qu’organisatrice de la C1, l’UEFA avait de bonnes raisons d’intervenir. Mais personne n’est venu confisquer les deux banderoles et l’arbitre polonais Szymon Marciniak n’a pas jugé nécessaire d’interrompre la partie, s’étonne la presse italienne. La rencontre s’est donc poursuivie sans problème, comme si l’UEFA n’y voyait aucun inconvénient. Il faut dire que l’instance dirigée par Aleksandr Ceferin est en conflit avec la FIFA. Ce n’est un secret pour personne étant donné que l’UEFA s’est publiquement prononcée en défaveur du projet de Gianni Infantino.

Le dirigeant suisse s’est attiré les foudres de nombreux amateurs de football lorsqu’il a tenté de vendre des parts de la Coupe du monde. Son plan a entraîné une énorme polémique à l’échelle mondiale. A tel point que Gianni Infantino, qui était quasi certain de conserver son trône lors de l’élection prévue l’année prochaine, se retrouve désormais sous la menace. L’UEFA compte tout mettre en œuvre pour pousser son ennemi plus que jamais affaibli vers la sortie. Dans ce contexte, l’accusation des Lyonnais a sans doute fait sourire certains acteurs.