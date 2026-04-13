L'OM a bradé deux joueurs, la facture est énorme

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait fait le choix fort de se séparer de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, impliqués dans une altercation. Un choix finalement risqué au vu du rendement des deux joueurs cette saison, respectivement avec Bologne et l’AC Milan.

’OM n’est pas un club comme les autres et ne cesse de le prouver. L’été dernier, le début de saison avait été marqué par une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux hommes n’ont pas eu de seconde chance et ont été poussés vers la sortie. L’Anglais a rejoint Bologne, tandis que le Français s’est engagé avec l’AC Milan. Depuis, les deux anciens Marseillais affichent un excellent niveau et montrent leur meilleur visage. De quoi susciter des regrets chez certains supporters et observateurs marseillais.

Rowe se régale loin de l'OM et c'est remarqué

En tout cas, s’il y a bien un entraîneur impressionné par le niveau de Jonathan Rowe à Bologne, c’est Unai Emery. Le coach d’Aston Villa a récemment affronté le club italien en Ligue Europa et n’a en effet pas tari d’éloges sur le natif de Londres : « On l’a affronté en début de saison et, d’après nos analyses, il a beaucoup progressé et évolue à un niveau fantastique. Aujourd’hui, il nous a mis plus en difficulté que ce que nous avions prévu. »

À noter que, grâce à ses très bonnes prestations avec Bologne, Jonathan Rowe est aujourd’hui estimé à 50 millions d’euros par son club. Pour rappel, la formation italienne l’avait recruté pour 19,5 millions d’euros en provenance de l’OM l’été dernier. Plusieurs clubs devraient tenter leur chance dans les prochains mois pour s’attacher les services d’un Rowe totalement relancé depuis son départ de la Canebière. De son côté, Adrien Rabiot est l’un des meilleurs joueurs de l’AC Milan et semble plus que bien parti pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.