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Jonathan Rowe

L'OM a bradé deux joueurs, la facture est énorme

OM13 avr. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait fait le choix fort de se séparer de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, impliqués dans une altercation. Un choix finalement risqué au vu du rendement des deux joueurs cette saison, respectivement avec Bologne et l’AC Milan.
L’OM n’est pas un club comme les autres et ne cesse de le prouver. L’été dernier, le début de saison avait été marqué par une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Les deux hommes n’ont pas eu de seconde chance et ont été poussés vers la sortie. L’Anglais a rejoint Bologne, tandis que le Français s’est engagé avec l’AC Milan. Depuis, les deux anciens Marseillais affichent un excellent niveau et montrent leur meilleur visage. De quoi susciter des regrets chez certains supporters et observateurs marseillais.

Rowe se régale loin de l'OM et c'est remarqué 

En tout cas, s’il y a bien un entraîneur impressionné par le niveau de Jonathan Rowe à Bologne, c’est Unai Emery. Le coach d’Aston Villa a récemment affronté le club italien en Ligue Europa et n’a en effet pas tari d’éloges sur le natif de Londres : « On l’a affronté en début de saison et, d’après nos analyses, il a beaucoup progressé et évolue à un niveau fantastique. Aujourd’hui, il nous a mis plus en difficulté que ce que nous avions prévu. »

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À noter que, grâce à ses très bonnes prestations avec Bologne, Jonathan Rowe est aujourd’hui estimé à 50 millions d’euros par son club. Pour rappel, la formation italienne l’avait recruté pour 19,5 millions d’euros en provenance de l’OM l’été dernier. Plusieurs clubs devraient tenter leur chance dans les prochains mois pour s’attacher les services d’un Rowe totalement relancé depuis son départ de la Canebière. De son côté, Adrien Rabiot est l’un des meilleurs joueurs de l’AC Milan et semble plus que bien parti pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.
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On va qu'il arrive avoir droit a tous les manges pavés dès que l'OL va publier ses comptes ou passer devant la DNCG. On sait déjà le trou béant et on sait que c'est échelonné sur au moins 3ans (moins si LDC, plus si pas de coupe du tout). La direction en a déjà parlé. Si, sur les deux premières, on arrive à bien redresser la barre, on pourra espérer plus d'indulgence de la DNCG.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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