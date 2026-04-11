Habib Beye entraîneur de l'OM jusqu'à quand ?
Habib Beye - OM

OM : Pourquoi Habib Beye pourraît quitter Marseille en fin de saison

OM11 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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L'OM est remonté sur le podium de la Ligue 1 au bénéfice de sa victoire et en attendant le résultat de Lille. Mais l'avenir d'Habib Beye n'est peut-être pas uniquement lié à la qualification pour la Ligue des champions.
Succéder à Roberto De Zerbi n'était pas une mission facile pour Habib Beye, mais en acceptant l'offre de Medhi Benatia, celui qui venait de se faire virer du Stade Rennais a pris ses responsabilités. Pour l'instant, la situation de l'Olympique de Marseille tient à un fil, et le fiasco vécu en Coupe de France n'a toujours pas été digéré. Mais, pour le technicien de l'OM, il faudra attendre la fin de la saison pour faire le bilan, et à ce stade l'ancien consultant de Canal+ se projette sur le banc de l'OM la saison prochaine. « Si je veux un plus gros salaire ou un contrat plus long, c’est à moi d’être un meilleur entraîneur », a même lancé la semaine passée Habib Beye. Sauf que la venue de Stéphane Richard à la présidence de l'OM et le départ de Medhi Benatia pourraient changer radicalement la donne.

Habib Beye en danger quand même ?

Au lendemain de la victoire face à Metz, le quotidien La Provence, qui n'est désormais plus boycotté par l'OM, pose la question de l'avenir d'Habib Beye suite au changement intervenu au plus haut niveau. « Si Frank McCourt a confirmé le départ du directeur du football, Medhi Benatia, qui devra être remplacé, qui des membres de la direction, et d’Habib Beye qui a encore cinq matchs pour commencer à convaincre ? Une question sans réponse pour l’ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde », s'interroge notre confrère Ludovic Ferro. Car Stéphane Richard l'a déjà fait savoir, s'il ne sera pas un président à la Pablo Longoria, qui adorait plus que tout multiplier les transferts, il a tout de même l'intention de mettre le nez dans le sportif. Autrement dit, si Habib Beye ne s'inscrit pas dans son projet, alors ce dernier sera débarqué sans ménagement en fin de saison.
D'ailleurs, dans sa communication, Habib Beye a rapidement changé de ton suite à la nomination de l'ancien patron d'Orange. Dans la foulée de la victoire face au FC Metz, l'entraîneur marseillais est resté très prudent sur son avenir, bien plus du moins que ce qu'il disait la semaine passée. « Je ne vais pas parler de certitudes. Je vais parler d’ambition et d’objectifs. Mon ambition à mon arrivée était de ramener l’OM, pour la deuxième fois de suite, en Ligue des Champions. Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat (...) A moi de le faire, avec mon groupe, d’amener mon club en Ligue des champions. On verra ensuite. Je suis focus sur les cinq matches qui arrivent pour ramener l’OM en Ligue des Champions », a expliqué Habib Beye. Un changement de tonalité qui marque une vraie inflexion dans la communication du coach de l'OM, bien conscient que tout peut changer pour l'Olympique de Marseille et donc pour lui dans les semaines qui viennent.
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