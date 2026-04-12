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L'OM en Ligue des Champions, une première recrue à 15 ME ciblée

OM12 avr. , 16:00
parNathan Hanini
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L’Olympique de Marseille poursuit sa recherche de jeunes talents en Europe. Le club de la cité phocéenne est toujours intéressé par le jeune Serbe Ognjen Ugrešić. Le milieu de terrain du Partizan Belgrade est courtisé par beaucoup de clubs européens. Son prix est fixé à 15 millions d’euros.
Alors que la fin de saison approche, les différentes écuries de Ligue 1 veulent anticiper le mercato estival. De son côté, l’Olympique de Marseille est à la lutte pour la qualification en Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne s’active également en coulisses avant un été qui s’annonce une nouvelle fois mouvementé. Dès cet hiver, la direction olympienne a commencé à suivre le jeune Ognjen Ugrešić. Le milieu de terrain serbe est l’une des révélations du Partizan Belgrade dans cet exercice 2025-2026.

L’OM a besoin de la Ligue des Champions pour recruter

À 19 ans, Ognjen Ugrešić compte 36 apparitions cette saison avec le club de la capitale serbe pour six réalisations et trois passes décisives. Formé au sein du club serbe, l’international espoirs est suivi par de nombreux clubs européens. Ce dimanche, le média Fussball Europa relance les hostilités en expliquant que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pris contact avec les agents du joueur. « Un accord devrait être conclu prochainement. Le contrat d'Ugrešić prévoit une clause libératoire de 15 000 000 €, mais le montant que le club exigerait n'est pas connu pour l'instant, » explique le média.
Cependant, le Partizan Belgrade a des chances de libérer son joueur cet été pour une somme inférieure. Pour rappel, cet hiver, les médias italiens ont fait état de l'intérêt de plusieurs formations de Serie A concernant le natif de Kikinda. Désormais, le PSV Eindhoven, Genk et Newcastle ont également pris contact avec les représentants du milieu de terrain. L’OM devra donc réussir sa fin de saison et assurer une qualification en Ligue des champions pour avoir un argument de poids afin de convaincre Ognjen Ugrešić de signer.

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4
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382891183842-4
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