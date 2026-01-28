L’Espagne remercie l’OM pour cet accord en or

L’OM continue son mercato, y compris dans le sens des départs avec un dégraissage massif en janvier. Pol Lirola, Ruben Blanco mais aussi Neal Maupay ont quitté le club phocéen.

Très actif avec les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille ne se contente pas simplement d’empiler les joueurs au sein de son effectif. Medhi Benatia et Pablo Longoria veillent à ne pas saturer la masse salariale du club et ont bouclé plusieurs départs durant ce mois de janvier. Les indésirables Ruben Blanco et Pol Lirola ont fait leurs valises tandis qu’Ulisses Garcia a de fortes chances de suivre.

En attaque, Neal Maupay est également parti , lui qui ne bénéficiait plus d’un temps de jeu convenable cette saison après avoir été le titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM pendant six mois l’an dernier. L’ancien Niçois a été prêté avec une option d’achat non-obligatoire de 6 millions d’euros au FC Séville. Un deal qui fait le bonheur du club andalou comme le rapporte le média spécialisé Vamos Sevilla.

« Dans le système de l’entraîneur Matias Almeyda, le profil de Neil Maupay est idéal grâce à sa polyvalence et à sa capacité à collaborer. Malgré sa taille moyenne, la nouvelle recrue de Séville se distingue par son intuition et sa puissance physique. C'est un joueur qui se donne à fond, une qualité essentielle pour les supporters de Sánchez-Pizjuán » écrit notamment le site spécialisé sur l’actualité du FC Séville avant de conclure.

« Le FC Séville traverse actuellement l'un des mercatos les plus complexes de son histoire récente avec l’obligation pour la direction sportive de faire preuve d'une ingéniosité sans faille sur le plan économique. Cette opération répond à la réalité financière actuelle : des joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour faire leurs preuves et un club qui a besoin de talents immédiats sans compromettre sa viabilité économique » écrivent nos confrères espagnols.

Autrement dit, pour un FC Séville sans aucun moyen financier, mettre la main sur un joueur tel que Neal Maupay sans débourser un euro à court terme est une aubaine et l’Olympique de Marseille a donc rendu un fier service au club andalou sur ce coup. Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent désormais que leur avant-centre de 29 ans brillera pendant six mois en Liga afin d’inciter les dirigeants andalous à lever l’option d’achat en fin de saison. Ce qui n’est toutefois pas gagner au vu de la situation économique compliquée du FC Séville.