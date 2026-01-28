ICONSPORT_282264_0327

L’Espagne remercie l’OM pour cet accord en or

OM28 janv. , 18:00
parCorentin Facy
0
L’OM continue son mercato, y compris dans le sens des départs avec un dégraissage massif en janvier. Pol Lirola, Ruben Blanco mais aussi Neal Maupay ont quitté le club phocéen.
Très actif avec les signatures de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri, l’Olympique de Marseille ne se contente pas simplement d’empiler les joueurs au sein de son effectif. Medhi Benatia et Pablo Longoria veillent à ne pas saturer la masse salariale du club et ont bouclé plusieurs départs durant ce mois de janvier. Les indésirables Ruben Blanco et Pol Lirola ont fait leurs valises tandis qu’Ulisses Garcia a de fortes chances de suivre.
En attaque, Neal Maupay est également parti, lui qui ne bénéficiait plus d’un temps de jeu convenable cette saison après avoir été le titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM pendant six mois l’an dernier. L’ancien Niçois a été prêté avec une option d’achat non-obligatoire de 6 millions d’euros au FC Séville. Un deal qui fait le bonheur du club andalou comme le rapporte le média spécialisé Vamos Sevilla.
« Dans le système de l’entraîneur Matias Almeyda, le profil de Neil Maupay est idéal grâce à sa polyvalence et à sa capacité à collaborer. Malgré sa taille moyenne, la nouvelle recrue de Séville se distingue par son intuition et sa puissance physique. C'est un joueur qui se donne à fond, une qualité essentielle pour les supporters de Sánchez-Pizjuán » écrit notamment le site spécialisé sur l’actualité du FC Séville avant de conclure.
« Le FC Séville traverse actuellement l'un des mercatos les plus complexes de son histoire récente avec l’obligation pour la direction sportive de faire preuve d'une ingéniosité sans faille sur le plan économique. Cette opération répond à la réalité financière actuelle : des joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour faire leurs preuves et un club qui a besoin de talents immédiats sans compromettre sa viabilité économique » écrivent nos confrères espagnols.

Autrement dit, pour un FC Séville sans aucun moyen financier, mettre la main sur un joueur tel que Neal Maupay sans débourser un euro à court terme est une aubaine et l’Olympique de Marseille a donc rendu un fier service au club andalou sur ce coup. Medhi Benatia et Pablo Longoria espèrent désormais que leur avant-centre de 29 ans brillera pendant six mois en Liga afin d’inciter les dirigeants andalous à lever l’option d’achat en fin de saison. Ce qui n’est toutefois pas gagner au vu de la situation économique compliquée du FC Séville.
0
Derniers commentaires

OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait

ha oui tu as raison. ^^

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Faut pas lui en vouloir, il entend maman se faire ***** tte la journée quand il rentre des cours, faut le laisser expulser sa colère, au final il n'es qu'un enfant qui ne comprend rien au monde

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

lyon est deja qualifié,non?

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

"glisser"

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

ca devrait leur couler dessus, comme l'eau sur les plumes d'un canard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

