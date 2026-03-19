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Ange-Yoan Bonny

Le PSG adore cet attaquant français à 50 ME

PSG19 mars , 19:50
parEric Bethsy
1
Actif sur le marché des jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain s’intéresse au Français Ange-Yoan Bonny. L’attaquant de l’Inter Milan ne sera pas à vendre cet été. Mais une offre généreuse pourrait bien convaincre les Nerazzurri de transférer l’ancien Parmesan un an après son arrivée.
Même si Luis Enrique n’est pas un adepte du renouvellement d’effectif, le Paris Saint-Germain pourrait apporter quelques retouches cet été. Le club de la capitale fait l’objet de nombreuses rumeurs dans la rubrique mercato. Des bruits de couloir qui concernent notamment le secteur offensif. On apprend par exemple que le champion d’Europe s’intéresse au Français Ange-Yoan Bonny. L’attaquant de 22 ans n’est pourtant pas un titulaire régulier depuis son arrivée à l’Inter Milan l’été dernier.

Un énorme bon de sortie

Cette saison, l’ancien joueur de Parme, recruté pour 23 millions d’euros, n’a débuté que 12 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 7 buts et autant de passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil du Paris Saint-Germain annoncé en concurrence avec la formation saoudienne d’Al-Hilal sur ce dossier. Autre obstacle pour les Parisiens, l’Inter Milan n’est pas forcément vendeur, précise le journaliste Ekrem Konur. Les Nerazzurri prévoient de conserver Ange-Yoan Bonny, mais une offre de 50 millions d’euros pourrait bien changer leurs plans. Reste à savoir si les dirigeants parisiens accepteront de miser autant sur un avant-centre estimé à 35 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.
En attendant d’en savoir plus sur son avenir en club, le joueur passé par Châteauroux devra peut-être acter son choix de nationalité sportive. Malgré ses deux sélections avec l’équipe de France Espoirs, le natif d’Aubervilliers semble se rapprocher de la Côte d’Ivoire dont le sélectionneur Emerse Faé a maladroitement annoncé un accord avec l’attaquant, avant d’être corrigé par sa Fédération. La situation devrait intéresser le Paris Saint-Germain étant donné qu’un statut d’international et de futur participant au Mondial 2026 peut influencer la valeur du joueur.
A. Bonny

A. Bonny

FranceFrance Âge 22 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs24
Buts5
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

7 matchs perdus en 352 ou 532 avec un Fonseca sans jamais rien dans le caleçon mais il s'entête dans sa médiocrité frileuse et ses lectures de match catastrophique. Par conséquent Il tire techniquement et mentalement une grande partie de nos joueurs vers le bas comme tous les clubs où ce farfelu psychorigide est passé. Cette série de victoires était trompeuses mais personne ne voulait le voir quand on le faisait remarqué et que sa gestion d'effectif, sa tactique, les placements des joueurs, d'autres au placard qui méritaient plus de temps de jeu ou encore ses compos étaient tout autant médiocres. Dommage qu'on a pas de tune on l'aurait virer ce soir ce guignol qui devrait se faire greffer une paire de c.. ou se convertir dans la danse classique

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

a non moi j'attend la mi temps et je fais direct 2 changement de toute facon il aurait du commencer le match en 4231 c'est pas avec un 532 que tu gagnes un match de coupe d'europe meme contre le havre ca passait pas en superiorité numerique tu dois avoir endebut de match grief kango mata niakhaté tagli morton mangala tolisso niartey hamdani endrick

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

logique mais discutable parce que tu as de nombreux matchs ou une faute si legere en debut match ne coute qu'un jaune ...

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

rouge non mais peno surement apres c est compliqué a jugé car c'est dans le mouvement de la recup du ballon et il faut bien qu'il repose son pied quelque part

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Tout depend du Lyon dont tu parle.....Y a 3 mois oui. Depuis 1 mois et demi certainement pas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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