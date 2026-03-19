Le PSG adore cet attaquant français à 50 ME

Actif sur le marché des jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain s’intéresse au Français Ange-Yoan Bonny. L’attaquant de l’Inter Milan ne sera pas à vendre cet été. Mais une offre généreuse pourrait bien convaincre les Nerazzurri de transférer l’ancien Parmesan un an après son arrivée.

Même si Luis Enrique n’est pas un adepte du renouvellement d’effectif, le Paris Saint-Germain pourrait apporter quelques retouches cet été. Le club de la capitale fait l’objet de nombreuses rumeurs dans la rubrique mercato . Des bruits de couloir qui concernent notamment le secteur offensif. On apprend par exemple que le champion d’Europe s’intéresse au Français Ange-Yoan Bonny. L’attaquant de 22 ans n’est pourtant pas un titulaire régulier depuis son arrivée à l’Inter Milan l’été dernier.

Un énorme bon de sortie

Cette saison, l’ancien joueur de Parme, recruté pour 23 millions d’euros, n’a débuté que 12 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 7 buts et autant de passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil du Paris Saint-Germain annoncé en concurrence avec la formation saoudienne d’Al-Hilal sur ce dossier. Autre obstacle pour les Parisiens, l’Inter Milan n’est pas forcément vendeur, précise le journaliste Ekrem Konur. Les Nerazzurri prévoient de conserver Ange-Yoan Bonny, mais une offre de 50 millions d’euros pourrait bien changer leurs plans. Reste à savoir si les dirigeants parisiens accepteront de miser autant sur un avant-centre estimé à 35 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.

En attendant d’en savoir plus sur son avenir en club, le joueur passé par Châteauroux devra peut-être acter son choix de nationalité sportive. Malgré ses deux sélections avec l’équipe de France Espoirs, le natif d’Aubervilliers semble se rapprocher de la Côte d’Ivoire dont le sélectionneur Emerse Faé a maladroitement annoncé un accord avec l’attaquant, avant d’être corrigé par sa Fédération. La situation devrait intéresser le Paris Saint-Germain étant donné qu’un statut d’international et de futur participant au Mondial 2026 peut influencer la valeur du joueur.