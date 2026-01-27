ICONSPORT_256887_0390

Officiel : Maupay prêté au FC Séville

OM27 janv. , 22:22
parGuillaume Conte
0
L’OM a confirmé le départ de Neal Maupay, qui était arrivé à Séville en début de journée. Après la visite médicale de rigueur, l’attaquant français rejoint le club de Liga pour un prêt avec option d’achat. Si cette dernière venait à être levée, l’OM récupérait 6 ME sur ce transfert et Maupay signerait jusqu’en 2030 au FC Séville.
0
Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

