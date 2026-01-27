OM : Maupay à Séville, la terrible révélation

L'OM a réussi à se défaite de Neal Maupay, mais que ce fut difficile. L'attaquant français ne voulait pas aller en Espagne, et attendait le feu vert pour signer à Lille.

La carrière de Neal Maupay est loin d’être un long fleuve tranquille. Révélé très tôt du côté de Nice, il n’avait pas réussi à confirmer lors de ses passages dans d’autres clubs français comme Saint-Etienne ou Brest. Son aventure fut tumultueuse en Angleterre également, et cela s’est terminé par un divorce fracassant à Everton, où il s’en prenait sur les réseaux sociaux aux supporters des Toffees. A l’OM , le résultat est le même avec son départ désormais imminent, même si l’attaquant n’a pas bronché malgré six mois de mise à l’écart.

Maupay ne voulait pas de Séville

En revanche, avec l’accord trouvé avec le FC Séville, Neal Maupay ne saute clairement pas de joie. Selon les indiscrétions de RMC, l’avant-centre de 29 ans ne souhaitait pas quitter l’OM dans un premier temps. Si cela devait se faire, il voulait rejoindre Lille. Mais Pablo Longoria l’a envoyé en Andalousie, pour un prêt de cinq mois comprenant une option d’achat non obligatoire de 6 millions d’euros. Entre le prêt payant et le transfert, l’OM avait lâché quasiment 5 millions d’euros pour faire venir l’ancien international espoirs, qui possède encore deux ans de contrat à Marseille.

Déterminé à rester en Provence malgré sa mise à l’écart et son absence de la liste pour la Ligue des Champions, Neal Maupay a été clairement poussé dehors par ses dirigeants, qui voulaient plus de clarté dans la hiérarchie offensive. Estadio Deportivo, le quotidien qui suit le FC Séville, assure que les discussions ont été très compliquées, que ce soit avec l’OM ou avec le joueur qui voulait savoir au départ si Lille était capable de convaincre Marseille de le céder en Ligue 1. Surtout qu'une place est à prendre en pointe chez les Dogues, où Olivier Giroud n'a plus de doublure et baisse clairement de pied.

Cela ne sera pas le cas et Marseille allège aussi un peu sa masse salariale par la même occasion. Avec le secret espoir de voir Maupay quitter définitivement le club phocéen en fin de saison, même s’il sera difficile pour l’attaquant français de s’imposer et de provoquer son achat définitif en aussi peu de temps. Surtout que sa forme actuelle reste forcément bancale, avec deux bouts de matchs de Coupe de France disputés sur les deux derniers mois.