Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

OM-PSG ou la cérémonie du Ballon d'Or, les Parisiens auraient aimé ne pas avoir à choisir et ont tenté de faire avancer à lundi après-midi le match reporté. Un comportement indigne aux yeux de Daniel Riolo.

Fait suffisamment rare pour être souligné, un match de Ligue 1 a été remis en raison des conditions météo ce dimanche. Et il ne s’agit pas de n’importe lequel puisque l’OM et le PSG n’ont pas pu s’affronter dans le Classique du championnat de France. Vu la pluie diluvienne et les orages en Provence ce dimanche soir, personne n’ose contester cette décision au sein des clubs. Par contre, chacun joue sa carte à fond en ce qui concerne la date ou l’heure du report. Si le PSG a proposé de caler ça au mois de décembre, le club de la capitale a aussi fait pression pour que la rencontre ait lieu dans l’après-midi ce lundi afin de permettre au staff et aux joueurs parisiens d’être rapidement de retour à Paris pour la cérémonie du Ballon d’Or

Une tentative que Daniel Riolo qualifie d’insultante, tant l’OM, connu pour la ferveur de ses supporters, ne peut pas se permettre de se priver de son public en plaçant le match en journée et en semaine. « Ce qu’a proposé le PSG, qu’ils prennent une poubelle et qu’il leur verse sur la tête, qu’ils les insultent, qu’ils leur pissent dessus. Jusqu’où ils peuvent aller le PSG dans leur proposition d’aller jouer à 15h ou 17h ? C’est une honte. C’est un manque de respect total, cela veut dire que tu fous complètement de la valeur de ce match. Tu te fous complètement de savoir si les supporters de l’équipe qui t’accueille vont venir ou poser un jour de congés ou ne vont pas pouvoir venir. Faire cette proposition, c’est vraiment d’envoyer le message qu’ils en ont rien à cirer que le seul truc qui les importe c’est la cérémonie du Ballon d’Or. Voilà le message », a dénoncé un Daniel Riolo remonté de voir que le PSG a osé faire des propositions avec des dates impossibles à accepter pour l’OM.

« C’est la faute au mauvais temps et c’est comme ça », a ainsi résumé le polémiste de RMC, pour qui il n’y a parfois pas grand-chose d’autre à faire que d’accepter la situation, les décisions et se plier au règlement. Ce sera le cas ce lundi soir entre l’OM et le PSG, avec ce match repoussé de 24 heures.