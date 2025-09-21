Le PSG prêt à envoyer l'équipe B à Marseille

Le PSG n'aura pas l'occasion de défier l'OM ce dimanche soir dans le Classique. La rencontre a été reportée à ce lundi soir, un jour qui n'arrange pas vraiment les champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain est contrarié ! En effet, le club de la capitale s'attendait à disputer le Classique de Ligue 1 face à l'OM ce dimanche soir. Mais compte tenu des conditions météorologiques, la rencontre a été reportée à ce lundi à 20 h. Problème, à ce moment-là, le club de la capitale et certains de ses joueurs seront présents au Théâtre du Châtelet à Paris pour la remise du Ballon d'Or. La Ligue de Football Professionnel, en décidant de reprogrammer le Classique ce lundi, met donc le PSG dans une situation embarrassante. Les joueurs de Luis Enrique vont d'ailleurs revenir dans la capitale ce dimanche et ils pourraient bien décider, pour une partie d'entre eux, d'y rester.

Le PSG prêt à prendre une décision forte ?

Selon les informations de PSGInside-Actus, le PSG étudie en effet actuellement tous les scenarii possibles. Sur X, le compte a notamment posté : « Les réflexions vont bon train. La direction étudie tous les scénarios possibles. Le PSG ne souhaite pas empêcher ses joueurs nommés de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, en reconnaissance de tout ce qu’ils ont accompli pour le club cette saison. C’est une récompense méritée ».

Le PSG, déjà amputé de quelques joueurs cadres, pourrait donc décider de ne pas en convoquer d'autres pour leur permettre de rester à Paris et ainsi recevoir leur prix au Ballon d'Or. Une situation bien cocasse qui aurait certainement pu être évitée. On en saura plus dans les prochaines heures pour des Parisiens qui ont en plus un calendrier très chargé. Ce lundi soir à Marseille, il sera très intéressant de voir quelle équipe alignera Luis Enrique.