Le PSG prêt à envoyer l'équipe B à Marseille

PSG21 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
Le PSG n'aura pas l'occasion de défier l'OM ce dimanche soir dans le Classique. La rencontre a été reportée à ce lundi soir, un jour qui n'arrange pas vraiment les champions d'Europe. 
Le Paris Saint-Germain est contrarié ! En effet, le club de la capitale s'attendait à disputer le Classique de Ligue 1 face à l'OM ce dimanche soir. Mais compte tenu des conditions météorologiques, la rencontre a été reportée à ce lundi à 20 h. Problème, à ce moment-là, le club de la capitale et certains de ses joueurs seront présents au Théâtre du Châtelet à Paris pour la remise du Ballon d'Or. La Ligue de Football Professionnel, en décidant de reprogrammer le Classique ce lundi, met donc le PSG dans une situation embarrassante. Les joueurs de Luis Enrique vont d'ailleurs revenir dans la capitale ce dimanche et ils pourraient bien décider, pour une partie d'entre eux, d'y rester. 

Le PSG prêt à prendre une décision forte ? 

Selon les informations de PSGInside-Actus, le PSG étudie en effet actuellement tous les scenarii possibles. Sur X, le compte a notamment posté : « Les réflexions vont bon train. La direction étudie tous les scénarios possibles. Le PSG ne souhaite pas empêcher ses joueurs nommés de se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, en reconnaissance de tout ce qu’ils ont accompli pour le club cette saison. C’est une récompense méritée »

Le PSG, déjà amputé de quelques joueurs cadres, pourrait donc décider de ne pas en convoquer d'autres pour leur permettre de rester à Paris et ainsi recevoir leur prix au Ballon d'Or. Une situation bien cocasse qui aurait certainement pu être évitée. On en saura plus dans les prochaines heures pour des Parisiens qui ont en plus un calendrier très chargé. Ce lundi soir à Marseille, il sera très intéressant de voir quelle équipe alignera Luis Enrique. 
Derniers commentaires

OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading