OM-PSG reporté : L'homme qui a pris la décision s'explique

La préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé de reporter le Classique entre l'OM et le PSG initialement prévu ce dimanche soir. Georges-François Leclerc, préfet qui a pris cette décision, l'assume pleinement.

Du fait des conditions météorologiques difficiles dans le sud-est de la France ce dimanche soir, la rencontre de Ligue 1 entre l' OM et le PSG a été reportée à lundi 20 h. Le préfet des Bouches-du-Rhône, Georges-François Leclerc, n'a pas voulu prendre le moindre risque, surtout au vu du nombre de personnes qui étaient attendues au Stade Vélodrome. Mais sa décision ne passe pas pour tout le monde, surtout pour les fans qui sont venus de très loin pour se rendre à Marseille. Droit dans ses bottes, Georges-François Leclerc assume sa position.

Aucun risque n'a été pris pour les spectateurs

Ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, il a en effet indiqué concernant les raisons du report d'OM-PSG à lundi : « Lorsqu’il y a des orages méditerranéens, très violents, des risques de crues éclair, notamment dans une ville comme Marseille qui a des déclivités avec des risques de ruissellement urbain, la principale recommandation que nous donnons à nos concitoyens c’est : vous restez chez vous et ne prenez surtout pas la voiture.

S’il y avait eu un épisode orageux violent sur le Vélodrome au moment où 65 000 spectateurs rentrent sur le stade, vous avez un risque de mouvement de foule, des risques de panique. Or précisément, les prévisions météorologiques disent un risque fort sur le stade entre 18h et 21h, donc au moment où les 65 000 personnes allaient se rendre au stade ».

Ce lundi, les conditions météorologiques seront bien meilleures à Marseille. De quoi permettre la bonne tenue de la rencontre entre Marseillais et Parisiens. Cependant, le club de la capitale aurait aimé jouer le Classique à un autre moment. En même temps se tiendra en effet la cérémonie du Ballon d'Or, avec une énorme chance de victoire pour Ousmane Dembélé.