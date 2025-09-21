ICONSPORT_246880_0003

Ballon d’Or ou OM-PSG, qu’allez-vous regarder lundi soir ?

Ligue 121 sept. , 21:20
parGuillaume Conte

C’est un concours de circonstances inédit, puisque la cérémonie du Ballon d’Or est toujours prévue pour se dérouler pendant une soirée où il n’y a quasiment aucun match, et pas de rencontre majeure. Mais avec le report de OM-PSG qui était prévu ce dimanche soir, la cérémonie fera concurrence avec le match phare de la Ligue 1. Il reste à savoir ce que les Français regarderont entre la possibilité de voir un joueur tricolore remporter la récompense suprême individuelle, ou voir les Marseillais essayer de faire tomber les Parisiens pour la première fois de la saison. 
